健保大數據6／鼻竇炎手術四大特色院所

鼻竇內視鏡全國No.1 林口長庚醫院

3D立體定位導航 降低風險 增治療成效

110年健保署統計顯示，醫學中心執行功能性鼻竇內視鏡手術總件數為7,392件，其中以林口長庚醫院最多，達909件。

林口長庚醫院耳鼻喉部副教授級主治醫師黃啟哲表示，當鼻竇炎藥物等治療無效且嚴重影響生活時，建議手術。鼻竇周圍圍繞眼睛與顱底，有相當重要的組織結構，如視神經、眼內肌、顱底動脈等，手術過程若傷及其他區域，恐帶來嚴重後遺症，建議透過跨科系團隊整合治療。

黃啟哲表示，近年第二型鼻竇炎（息肉性慢性鼻竇炎）患者愈來愈多，分析與過敏體質、空汙日漸嚴重、飲食西化有關。第二型鼻竇炎常伴隨氣喘、息肉組織或血液中嗜酸性白血球增加、免疫球蛋白（IgE）上升和嗅覺受損。此時除了手術，還須控制氣喘，必要時加入生物製劑治療。

黃啟哲表示，林口長庚擁有成立15年以上導航鼻竇內視鏡手術團隊，針對困難案例跨科系整合胸腔科、神經外科跟牙科等團隊，近來更引進3D立體定位導航微創內視鏡手術，可降低手術風險也增治療成效。嘉義長庚近年更為了功能性鼻竇內視鏡手術，開發「術中電腦斷層導航系統」，透過精準影像定位，減少手術風險，也縮短手術時間及出血量。

鼻竇內視鏡地區No.1 彰化員林基督教醫院

鼻竇炎患者多運動 能暢通呼吸道

110年健保資料統計，彰化員林基督教醫院的功能性鼻竇內視鏡手術，共執行448件，為地區醫院第一名。彰化員林基督教醫院耳鼻喉科醫師劉乃文說，鼻竇炎最怕慢性化，成為不可逆的病症，不過現在手術進步很多，利用內視鏡、微創手術等傷口小、恢復快，也可減少病人疼痛感。

劉乃文說，鼻竇手術分為單鼻竇、全鼻竇、多鼻竇，早期做鼻竇手術後，臉可能會腫起來、疼痛，現今運用內視鏡和微創技術，縮短手術時間、流血量少、疼痛感低。鼻竇周邊都是頭部重要部位，考驗醫師技術，全鼻竇手術單邊約要一個半小時，單鼻竇只要20分鐘。提醒鼻竇炎不要拖，有些人本來只要做較簡單的單鼻竇手術，卻拖到發炎面積大，變成多鼻竇手術。

劉乃文說，鼻竇炎是長期細菌感染，很多人不知道會傳染，有時帶孫子的阿嬤有鼻竇炎，也可能把鼻竇炎細菌傳染孫子或其他家人。小朋友器官還在發育中，不建議手術，會先以藥物治療。

劉乃文強調，運動對鼻竇炎有很大幫助，因為鼻竇也是呼吸道的器官，運動時會讓呼吸暢通，鄉下小孩運動多，鼻子問題相對少，關在冷氣房、空氣不流通，又不運動的小孩，有鼻竇炎的機率較高。

鼻中隔手術全國No.1 中山醫學大學附設醫院

4K式3D導航定位 精準移除鼻竇病灶

根據健保署資料統計，110年中山醫學大學附設醫院在治療鼻息肉及慢性鼻竇炎的鼻中膈鼻道成型術，共1,745件，居全國第一。

中山醫學大學附設醫院耳鼻喉科醫師黃承楨說，鼻竇炎的原因可分為兩大類，一類為環境因素，包含病毒、細菌及過敏原的接觸；另一類為個人體質因素，先天鼻竇開口較窄。

黃承楨說明，根據最新歐洲鼻竇炎治療指引，內科治療以鼻噴類固醇與食鹽水沖洗為主，再搭配口服抗生素治療。治療效果不好時，就必須手術介入。標準手術方式為功能性內視鏡鼻竇手術，將病變組織如鼻息肉移除。

黃承楨指出，中山附醫引進高階4K螢幕系統，提升對比度及明亮度，病灶與正常組織看得更清楚。人類的鼻竇極其複雜，藉由3D導航定位系統建立個人電腦斷層的「鼻竇地圖」，誤差範圍只有1～2mm，能讓醫師在手術時精準移除病灶。

根據世界大型文獻統計，鼻竇炎手術一年內復發率為3.5%，五年內復發率為6.5%。另外在10年追蹤下，病患生活品質獲得相當大的改善，顯示手術治療的高成功率及術後良好效果。3D立體定位導航系統目前已納入健保給付範圍，患者不需額外自費。

鼻中隔手術地區No.1 亞洲大學附屬醫院

多層次微創鼻甲手術 保留鼻粘膜 減少復發

根據健保署統計，亞洲大學附屬醫院110年鼻中膈鼻道成型術共517件，居全台地區醫院第一名。

亞大醫院耳鼻喉科主治醫師許哲綸說，耳鼻喉科團隊執行「多層次微創鼻甲手術」，對於鼻竇炎患者術後狀況及出院後長期追蹤，展現令人滿意成果，除了醫師技術精準，背後更有專科護理師及個管師協力合作。

許哲綸指出，影響鼻部阻塞關鍵，除了肥厚的下鼻甲，還有彎曲的鼻中隔、狹窄的鼻前庭和腫脹的中鼻甲等。藉由術前仔細評估，除了鼻窺鏡直接檢查，更要加上鼻部內視鏡評估完整鼻部解剖構造，必要時會安排電腦斷層介入，才能達到最佳治療效果。

「多層次微創鼻甲手術」選擇不同的方式處理下鼻甲，所謂的多層次，就是由前到後、由下到上，全方位處理包含鼻前庭、鼻中隔、下鼻甲及中鼻甲等範疇。以保留鼻部粘膜的觀念出發，針對過大的下鼻甲骨頭，以口袋型手術保留最大量的鼻部黏膜，或處理過量的黏膜下組織；在術後容易復發的位置，採用溫控射頻或是冷觸汽化消融手術等加強。