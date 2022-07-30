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健保大數據2／鼻竇炎近2年大減 與落實口罩防疫有關

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導

鼻竇炎在台灣很常見，疫情前一年（108年）有430萬人就醫，近兩年疫情來襲，就診人數已減少到223萬。健保署署長李伯璋表示，人數減少是受惠於落實口罩防疫，大幅減少呼吸道疾病，這是好現象。

另外，去年健保資料顯示，鼻竇炎就醫件數95%集中在診所，醫院層級愈高，件數愈少，這彰顯了分級醫療的精神，當民眾自我照顧能力提升、積極預防疾病，基層醫療就能照顧好多數人。

就醫件數95%集中在診所 落實醫療分級最佳範例

鼻竇炎的就醫率，以兒童最高，青壯年次之，醫師認為可能與過敏或氣喘盛行有關。李伯璋回憶小時候住在雲林縣虎尾鎮，也常需要沿著大馬路走一段，卻不曾被空氣汙染弄得鼻子不舒服，家裡的孩子也沒有什麼過敏的問題。隨著社會變遷，生活型態改變，家族中的下一代才開始出現氣喘兒。

李伯璋觀察，不同年齡層的醫療利用邏輯不同，年輕一代懂得善用資訊和工具，比如選購空氣清淨機、注意戶外空氣品質，也會比較積極學習自我照顧的知識和技能。年輕人工作忙碌、請假不容易，為了善用時間，也會偏好就近先去診所就醫。因此，當健保署以使用者付費的精神推動部分負擔改革方案，很多年輕人都覺得合理，展現出正向支持的態度。

使用者付費的部分負擔為什麼有助於落實分級醫療、減少不必要的醫療浪費？李伯璋說，因為「自己管自己」最有效。浪費少了，點值就會提升，醫療服務提供者可獲得更合理的給付；因為有自付額，醫療提供者要積極說明醫療處置、檢查或藥物的必要性和目的，病人也會比較積極、好好了解，可促進醫病共享決策。

患者就醫人數減少 電腦斷層檢查卻有200多萬件

去年鼻竇炎就醫人數雖減少，卻仍做了大量的檢查，其中電腦斷層攝影就有239.4萬件，排名第三，連臨床醫師都說，似乎有點過度使用了。李伯璋表示，疫情期間呼吸道相關科別就醫人數銳減，醫療院所確實有可能會開比較多檢查，來弭平病人減少帶來的缺口，但健保署的立場始終如一，仍致力於減少重複或不必要的檢查。

健保署建置醫療影像雲端分享平台，鼓勵醫療院所於檢查後24小時內上傳影像，也鼓勵醫療院所調閱影像，以取代重複檢查。

如此一來，如果病人在醫院做了影像檢查，24到48小時後，到其他醫院或診所諮詢第二意見時，不需要再花錢到原醫院申請影像光碟，其他醫院或診所的醫師也能在電腦上看到病人的影像和報告；病人不需要再次檢查，也不會暴露到不必要的輻射劑量。

李伯璋表示，分析近年健保資料可看到，用於電腦斷層、核磁共振等檢查的點數佔比高達四成，藥費居次占了三成五，反倒是醫師親力親為的診察費，卻逐年下滑，從三成三下降到只剩下兩成多，讓許多醫療人員感嘆自己的付出被視為廉價服務。

健保署推動部分負擔改革、雲端影像、雲端藥歷，都是希望能夠將資源重新做合理的分配，將不必要的浪費省下來，轉化爲給醫療人員更合理的給付。

約半數患者使用抗生素 用藥選擇與病人衛教都要加強

去年223萬名鼻竇炎病人，有102萬人使用抗生素，申報金額高達8,209萬元。李伯璋提醒，使用抗生素要特別注意用藥選擇，要先從第一線開始用，如果效果不好，才開始用第二線。另外也要特別加強病人衛教，提高用藥遵從度，萬一遵從度不佳，沒有按時把藥吃完，就有可能提高細菌的抗藥性，增加日後治療的難度。

李伯璋表示，健保署為了減少重複用藥、藥物交互作用，可能造成健康風險與醫療浪費，2013年就開發出健保雲端藥歷系統，讓醫師和藥師都可以查詢病患過去的用藥和檢查檢驗紀錄，估計2014至2020年就替健保節省了93.5億元支出。

如果藥品自付額太低，也會增加重複領藥的道德風險，以及重複用藥的健康風險。李伯璋表示，未來部分負擔新制上路，藥費將增加一點點費用，也可望減少重複用藥，促進醫病雙方更精準掌握必要的用藥，落實分級醫療和轉診。

110年鼻竇炎患者就醫年齡層。製表／元氣周報
110年鼻竇炎患者就醫年齡層。製表／元氣周報

健保

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