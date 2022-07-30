健保大數據1／鼻竇炎門診數下滑 10歲以下童就診率最高

疫情發生前，台灣一年就有430萬人因為鼻竇炎就醫，平均每5人就有1人，比例超高。疫情後兩年因呼吸道感染減少，鼻竇炎人數也逐年下滑，但去年仍有223萬人，共就醫258萬次，其中74%都選耳鼻喉科，95%去診所。

健保資料顯示，鼻竇炎在小孩和青壯年特別普遍，不論疫情前後，0到10歲兒童因鼻竇炎就醫的比例最高，疫情前每3個小孩就有1個在1年內因此就醫，31到40歲則是5個人就有1個。

台大醫院耳鼻喉科主治醫師林志峰分析，台灣1/5人口一年內曾經罹患鼻竇炎，其他國家僅1/7到1/15，盛行率偏高；可能因素包括地狹人稠、空氣污染、過敏人口多、就醫方便、以及醫師以症狀診斷為主。

幼兒園和小學容易交互傳染的情境，加上現在小孩過敏比例高，過敏合併發生鼻竇炎的可能性本來就高。當孩子鼻涕變濃、咳嗽有痰，可能就是急性鼻竇炎，要是拖超過3個月還沒好，就是更難纏的慢性鼻竇炎。

新莊錦明耳鼻喉科診所院長周慶明表示，兒童的鼻腔和鼻竇發育未完全成熟，呼吸道抵抗力較弱，本來就比較容易感染。現在大約三分之一小孩有過敏性鼻炎，比例近似於0到10歲鼻竇炎健保就醫率，這些孩子平時鼻黏膜就很容易受刺激而發炎腫脹，要是沒控制下來，讓鼻竇原本就很小的開口受到堵塞，鼻竇的空腔內就容易滋生細菌，當分泌物愈堆愈多、愈來愈濃稠，就是鼻竇炎。

青壯年鼻竇炎就醫率也高，林志峰推測，如能將資料細分「急性鼻竇炎」和「慢性鼻竇炎」，可能會發現兒童以急性為主，成人則有更多慢性鼻竇炎。

臨床上觀察，吸菸者幾乎都有鼻竇炎，氣喘患者得到鼻竇炎的比例也有7、8成，如果長期有鼻子過敏的人，急性鼻竇炎也容易反覆發作，症狀持續時間拉長，就變成難以根治且早發的慢性鼻竇炎。

診斷鼻竇炎，要看症狀，必要時也要做些檢查，方能確定診斷。周慶明表示，鼻竇炎是局部發染及感染，典型症狀是鼻涕濃、鼻涕有臭味、咳嗽、鼻涕倒流等，患者很少會發燒，但有時感染嚴重、範圍較大，病人可能也會頭暈頭痛、或是在鼻竇所在的臉部對應位置有痛感，例如額頭痛；嚴重時甚至有失明或腦部感染的風險。

「鼻竇炎大多是兩側，如果是單側要特別注意。」周慶明提醒，單側鼻竇炎可能是黴菌感染、長腫瘤，也可能是牙齒的問題，需要耳鼻喉科和牙科合作，才能治得好。因為鼻竇的天花板上面是腦，地板底下就是牙齒，臨床上看過牙齒發育異常，長到鼻竇裡，或是植牙打太深，這些都可能會導致鼻竇炎。

周慶明說，診所可做X光檢查或鼻咽喉內視鏡檢查，前者可看到鼻竇腔室變白，表示有蓄膿；後者可檢視鼻竇開口的堵塞情形，若是被鼻息肉堵住，光是吃藥效果不好，會建議到醫院做內視鏡手術，切除該息肉，才能真正暢通鼻竇。

健保資料顯示鼻竇炎相關檢查以抽血為最大宗，去年223萬名鼻竇炎患者共做了1444萬件抽血，其次是350萬件細菌培養、239.4萬件電腦斷層造影、89.2萬件磁振造影，鼻咽喉內視鏡檢查只有53.8萬件，排第5位。

林志峰表示，抽血可能是要看血液中嗜酸性白血球比例，若偏高就屬嗜酸性鼻竇炎，臨床上比較不容易治療，容易復發，近年來新研發出來的生物製劑就是在補足這個治療難題。

抽血也可能是要做一些過敏和氣喘相關的檢查，達成精準醫療目的。內視鏡有即時、方便檢查的優點，且不會有放射線的曝露 ，是輔助診斷鼻竇炎的重要工具。電腦斷層能夠確認病情嚴重度，了解病患鼻竇細項構造，以及輔助手術導航進行；磁振造影應用於疑似鼻竇腫瘤，評估眼窩或顱底及腦部侵犯的狀況。

鼻竇炎的因素多、相關共病也不少，若是兒童鼻竇炎患者，林志峰會建議做聽力測試或鼓室圖，因為鼻竇積膿久了，有時會影響聽力，甚至導致永久聽損。

鼻竇炎合併氣喘者，可視需要安排肺功能檢查，抽菸者一定要配合戒菸。50歲以上會打呼的鼻竇炎患者，可能合併有睡眠呼吸中止症，可作睡眠生理檢查。鼻竇炎嚴重可能合併嗅覺異常，不論食物多香，都完全聞不到味道，也可安排嗅覺試驗來確認。

健保資料看到用藥以抗生素為大宗，去年223萬名患者當中就有102萬人有吃抗生素，第二名是抗組織胺，第三名和第五名都是消炎止痛藥，第四名是去鼻充血劑，第六名是類固醇鼻噴劑。

林志峰表示，抗組織胺是用藥上的兩面刃，雖可緩解部分合併鼻過敏症狀，但急性或慢性鼻竇炎若使用過多，反而會使鼻涕更黏稠、不易排出，增加治療難度。

周慶明表示，急性鼻竇炎通常都會用抗生素，類固醇鼻噴劑則可抑制粘膜發炎腫大，這兩種藥比較沒問題，耳鼻喉科醫師最困擾的，是常有病人自行去藥局買某知名品牌的「去鼻充血鼻噴劑」。

周慶明表示，這種去鼻充血鼻噴劑，剛開始一噴鼻子就通，但連續用幾天後會反彈，鼻塞變更嚴重，病人得愈噴愈多，藥效卻愈來愈差，這就是「藥物性鼻炎」，後續還是得換回口服藥，折騰更久。由於這種噴劑目前不需處方，醫師只能苦口婆心勸病人耐心常規用藥，千萬不要自己買來成藥噴。

去年223萬名鼻竇炎患者有8758人住院，共做了1.6萬件內視鏡功能鼻竇手術，平均約每100人只有1人做手術。林志峰表示，手術比例比疫情前低很多，因疫情期間原本排定的手術取消了不少，手術的遞延效應是否會加重疾病的嚴重度仍待觀察。

周慶明表示，民國70幾年以前沒有內視鏡手術，鼻竇炎開刀要切開、翻開臉頰，術後臉會腫很多天；現在用內視鏡手術是微創，搭配有手術導航系統和精密手術器械，臉上沒傷口，出血量少，隔一、兩天就出院了，恢復很快。

林志峰表示，如果口服藥、類固醇鼻噴劑、洗鼻子這些保守治療都無效，影像檢查確認蓄膿明顯、有鼻息肉阻塞，症狀持續就會建議用手術切除息肉、把蓄膿清乾淨。通常術後一到三個月改善最明顯，隨著時間滿意度略為下降，但病人若能持之以恆做好「噴藥、洗鼻子」等保養工作，還是會比術前好很多。

「常有人說鼻竇炎『開刀也不會好』，其實不然。」林志峰說，慢性鼻竇炎背後因素很多，確實很難根治，但只要詳細評估、明確診斷，並將找出的問題一一處理，生活品質可以大幅改善。千萬不要聽人說鼻竇炎不會好，就全盤否定手術的價值，術後遵照醫囑好好洗鼻子、使用類固醇噴劑，病人症狀改善的滿意度還是很高的。