晚期癌症治療新紀元 台歐美日跨國打造精準治療網

癌症連續40年蟬聯國人十大死因之首，當癌症進入晚期、轉移時，治療更是棘手。為提升癌症治療效果，衛福部、國衛院與羅氏大藥廠去年起與醫療機構聯手，開辦「癌症精準醫療及生物資料庫整合平台合作示範計畫」，提供六大晚期癌症病友全方位基因檢測，讓病友治療前先檢測，提升治療精準度。目前全國北中南9大癌症治療醫院已全面啟動收案，而計畫資源有限，提醒符合收案條件的病友應盡速至合作醫院了解細節。

國衛院國家級人體生物資料庫整合平台(NBCT) 於7月30日舉辦「癌症治療新紀元-精準醫療工作坊」，數10個癌症病友團體前往聆聽精準醫療參與方案。

國衛院長梁賡義表示，國衛院近年積極與衛福部共同打造「精準醫療生態系」，此精準醫療示範計畫是唯一結合基因檢測及接續治療藥物給晚期初診斷病人的計畫，給予晚期癌友最強助攻。

NBCT中央辦公室主任、國衛院副院長司徒惠康說，去年與羅氏大藥廠合作開辦「癌症精準醫療及生物資料庫整合平台合作示範計畫」，將提供六大晚期癌症，包括非鱗狀非小細胞肺癌、食道癌、膽囊癌、胃癌、肝外膽管癌、胰臟癌病友全方位癌症基因檢測。參與計畫的病友，除了可獲得由醫師及醫療團隊量身打造的個人化治療計畫，依基因檢測結果精準用藥，還有機會依基因檢測結果，獲得羅氏大藥廠、默克、台灣中外製藥和台灣禮來公司提供的癌症標靶藥物機會。

參與本計畫的醫療院所遍及全台北中南各大癌症治療醫院，包括台大醫院、台大醫院癌醫中心分院、林口長庚醫院、基隆長庚醫院、台北慈濟醫院、中山醫學大學附設醫院、彰化基督教醫院、台中榮總、義大醫院，目前都已全面啟動收案，計畫資源有限，符合收案條件的病友可盡速至合作醫院了解細節。此外，高雄長庚醫院，高雄榮總，高醫附醫，北醫附醫，也已加入示範計畫，正在準備中，近期也可能啟動收案。

加入示範計畫的台中榮總胸腔內科主任楊宗穎說，只要符合收案條件的病友，都會積極協助申請，以減輕病患經濟負擔，呼籲病患把握此資源。近期有名病友經檢測後，發現所需治療藥物，剛好幸運地接受計畫內藥品治療，一年節省數10萬元的藥費負擔。

癌症希望基金會副執行長嚴必文說，近年來癌症新藥在台灣給付速度緩慢，高價新藥更讓一般家庭難以自費負擔，鼓勵病友與醫師商討，把握這個可以接觸到新藥的珍貴機會。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，此次計畫特別收錄真實數據（RWD），讓參與計畫病友可以貢獻數據，提供治療藥物的研究與應用，加速精準醫療發展，十分有意義。

羅氏大藥廠總經理Girish Mulye說，發展精準醫療生態系、加速醫師臨床決策、使病人受益，是羅氏全球市場發展的重要目標。作為示範計畫的發起者之一，十分榮幸能參與台灣精準醫療發展，也期待未來能與衛福部、國衛院有更多的合作，壯大精準醫療聯盟，成為全球典範。

台灣禮來總經理勝間英仁說，希望有更多夥伴加入計畫，共同為癌友找出更理想的治療策略，完備國家級基因資料庫，提升資料庫應用效益，促進台灣生技醫療產業的發展。

默克醫療保健事業體台灣、香港暨澳門總經理余文慧表示，默克持續致力於突破醫學的界限，為病人尋求創新的治療方案。期待透過默克在個人化治療領域的優勢，結合歐美日業界聯盟以及產官學研醫夥伴的共同努力，藉由這項國家型精準醫療計畫平台，能嘉惠更多癌症患者，幫助其戰勝癌症、延長存活，翻轉病人的生命。

台灣中外製藥董事長陳榮華表示，精準醫療已是受全球醫學界矚目的趨勢，台灣擁有全球少見完整健保資料庫與高水準醫療技術，發展前景可期，相信在大家的努力下，能茁壯台灣醫療發展，為病友共謀福利。