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轉機旅客無法購買免稅品？ 桃機：協調後27日已重新開放
近日有民眾投書媒體指出在桃園機場轉機旅客無法購買免稅品，今天桃園機場發聲明表示因應指揮中心開放桃園機場轉機作業，機場公司配合安排候機室及貴賓室、規劃轉機旅客動線及流程等相關措施，由於開放初期時財政部關務署以轉機候機室原非免稅品之販售地點，不符合免稅商店設置管理辦法規定，為滿足旅客免稅品購買需求，經關務署與桃園機場免稅店業者重新檢視後，申請增設第一航廈及第二航廈轉機候機室販售地點，於7月27日已重新提供轉機旅客免稅品購買服務。
桃園機場轉機旅客可於轉機候機室(B4、C7、C8、C9、C10)掃描QR Code或撥打轉機候機室(D3、D10)免付費電話選購免稅品，再由專人配送至候機室交予旅客，享受便利服務。
桃園機場將持續依據指揮中心及交通部指示，滾動調整相關措施。
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