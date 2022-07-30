「吃飯比吃麵更好控制血糖？」新陳代謝科醫師的炒泡麵食譜

「吃飯比吃麵更好控制血糖？」這個說法雖有其論點，但並不正確。

想像您走進一家麵館，點了一碗牛肉麵，可能搭配了兩碟小菜， 大多數的情況下，麵條會吃完，這一餐是4 ∼ 6份醣。對照吃完一個便當，也是4 ∼ 6份醣，所上升的血糖都是相當可觀。但如果去自助餐，點了5種菜餚，搭配半碗白米飯，同樣吃得飽，醣量下降至2份左右，血糖增幅就會 比前兩者少。習慣上，添飯較能自主調整增減，麵條較不容易。此外，一 般麵食可搭配的菜餚也少多了。

一般米、麵都是精緻澱粉，但如果選擇糙米或是麵，例如蕎麥麵，在2份醣類的比較下，對照白米或是一般麵條，仍可看出血糖上升較少；但調整至1份醣，就看不到明顯的差異。米飯及麵條的另一項差異是後者的 蛋白質略多一些，但1份醣量時，蛋白質總量很少，營養素歸在非豆魚蛋肉類，自己估算時可忽略。

米麵影響血糖差異的另一個原因來自升糖指數的綜合反應，單純只觀察米、麵的血糖反應，和綜合菜餚一起進食的反應不同，原則上後者升糖指數較前者少，但無論如何，最關鍵的影響仍是醣量。

麵食種類非常多樣，米的種類也很多，只是在台灣，大家習慣吃的種類少。二○一八年時，我們團隊曾經測試過17種麵食的１份醣飲食，例如炒泡麵，對喜歡麵體嚼勁口感的人，是兼具控醣及美味的選擇，以25公克火鍋用泡麵為主食醣量，搭配海鮮及蔬菜，分量相當飽足。

【炒泡麵食譜】

● 營養成分：

熱量607.6kcal 蛋白質38.2g 脂肪38.1g 豆魚蛋肉類29.2g 非豆魚蛋肉類9.0g

醣類33.1g 膳食纖維5.9g 淨醣量27.2g

非蔬菜醣量20.6g 蔬菜醣量12.5g

● 主食：火鍋用泡麵 25 公克

● 配菜材料

材料：高麗菜100 公克、蝦6尾80 公克、軟絲80 公克、雪白菇50公克、鴻喜菇50 公克、青江菜100 公克、蒜末5 公克、油2湯匙

調味料：辣豆瓣醬10 公克、醬油1 湯匙

作法：

1.將泡麵泡開後，撈起瀝乾來備用。

2.熱鍋加入2 湯匙油，炒香蒜末、辣豆瓣醬，再加入高麗菜、青江菜、菇類，炒熟後再放入軟絲、白蝦與泡麵，加入1 湯匙醬油調味。

● 不管是麵或飯，只要掌握1份醣的分量，即能安心享用。 ● 備註：本文內容為食譜分享，疾病與症狀諮詢請親至醫院門診就醫。

● 作者介紹：游能俊，新陳代謝科醫師，因家族病史為糖尿病高危險群，深知飲食控制的重要性，親身試驗許多飲食法。

【本文摘自《游能俊醫師的133低醣瘦身餐盤》、作者：游能俊醫師、食譜設計：周玉琴、出版社：采實文化提供】