快訊

林智堅論文門延燒 台大校長遴選人郭大維「17字」回應

連日高溫何時解除口罩令？ 莊人祥曝解封腳步要看2件事

痛批綠營集體瘋狂 邱顯智：蔡總統、蘇揆、鄭文燦全進抄襲國家隊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

交通部提修法 重大事故肇事貨運業者強制加裝GPS

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
交通部預告修法，針對發生重大行車事故、並經公路主管機關認定有肇事責任者所屬車輛強制加裝GPS，以維護用路人安全，示意圖，非關本新聞個案。本報資料照片
交通部預告修法，針對發生重大行車事故、並經公路主管機關認定有肇事責任者所屬車輛強制加裝GPS，以維護用路人安全，示意圖，非關本新聞個案。本報資料照片

交通部昨日預告修正汽車運輸業管理規則第19條之4以督促汽車貨運業者善盡管理責任，目標預計在年底前完成修法程序。交通部說，原本公路客運、市區公車、遊覽車等都已要求加裝GPS，這次修法再新增貨運業，盼能進一步確保駕駛人及用路人安全。

交通部說，為加強汽車貨運業、汽車路線貨運業及汽車貨櫃貨運業行車安全管理，因此針對發生重大行車事故、並經公路主管機關認定有肇事責任者，其所屬車輛應裝置具有GPS（全球衛星定位功能系統設備）及設置營運車輛監控管理系統之規定。

交通部說，行車事故造成人員死亡超過3人、死傷超過10人，或是傷害超過15人就算是重大行車事故，並確認有肇事責任者，將強制在該業者所屬車輛加裝GPS系統及營運車輛監控管理系統。為提升安裝效率，安裝作業由公路總局各區監理所通知業者安裝於2個月內完成。

交通部也說，公路主管機關可參考運安會所提調查報告、車輛行車事故鑑定單位所提鑑定意見書、車輛行車事故覆議單位所提覆議意見書、地檢署檢察官所提起訴書或法院判決書等，認定業者所屬人員有無肇事責任；如經認定確有肇事責任，應通知業者於所屬全部車輛加裝具有GPS及設置營運車輛監控管理系統，確保駕駛人及用路人安全。

交通部 GPS

延伸閱讀

王國材：酌予放寬機車走內側車道 仍不開放重機上國道

不僅要加強取締　交通部擬修法超速40公里就算危險駕駛、無照罰款倍增

國內一日遊不得強迫推銷 未經同意兜售土產最重罰50萬

學生走路車禍亡 民團：缺保障用路安全 交部只摸頭作秀

相關新聞

交通部提修法 重大事故肇事貨運業者強制加裝GPS

交通部昨日預告修正汽車運輸業管理規則第19條之4以督促汽車貨運業者善盡管理責任，目標預計在年底前完成修法程序。交通部說，...

新竹縣豪雨特報 10縣市大雨慎防雷擊強風

氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天南部地區及新竹至台中山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣...

轉機旅客無法購買免稅品？ 桃機：協調後27日已重新開放

近日有民眾投書媒體指出在桃園機場轉機旅客無法購買免稅品，今天桃園機場發聲明表示因應指揮中心開放桃園機場轉機作業，機場公司...

國寶級蒸汽火車現身噴煙 鐵道迷擠爆月台爭睹

有「小王子」之稱的台鐵CK124蒸汽機車頭今日配合富岡鐵道藝術節，特地開行專列於下午1時從中壢站開往鐵道藝術節會場富岡車...

未來一周3階段變天 低壓帶靠近帶雨…這3天雨勢最猛

中央氣象局今天表示，接下來的天氣受到低壓帶逐漸靠近影響，將為台灣帶來水氣及降雨，但高溫仍在攝氏32度以上，並未明顯降溫

「吃飯比吃麵更好控制血糖？」新陳代謝科醫師的炒泡麵食譜

「吃飯比吃麵更好控制血糖？」這個說法雖有其論點，但並不正確。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。