交通部提修法 重大事故肇事貨運業者強制加裝GPS

交通部昨日預告修正汽車運輸業管理規則第19條之4以督促汽車貨運業者善盡管理責任，目標預計在年底前完成修法程序。交通部說，原本公路客運、市區公車、遊覽車等都已要求加裝GPS，這次修法再新增貨運業，盼能進一步確保駕駛人及用路人安全。

交通部說，為加強汽車貨運業、汽車路線貨運業及汽車貨櫃貨運業行車安全管理，因此針對發生重大行車事故、並經公路主管機關認定有肇事責任者，其所屬車輛應裝置具有GPS（全球衛星定位功能系統設備）及設置營運車輛監控管理系統之規定。

交通部說，行車事故造成人員死亡超過3人、死傷超過10人，或是傷害超過15人就算是重大行車事故，並確認有肇事責任者，將強制在該業者所屬車輛加裝GPS系統及營運車輛監控管理系統。為提升安裝效率，安裝作業由公路總局各區監理所通知業者安裝於2個月內完成。

交通部也說，公路主管機關可參考運安會所提調查報告、車輛行車事故鑑定單位所提鑑定意見書、車輛行車事故覆議單位所提覆議意見書、地檢署檢察官所提起訴書或法院判決書等，認定業者所屬人員有無肇事責任；如經認定確有肇事責任，應通知業者於所屬全部車輛加裝具有GPS及設置營運車輛監控管理系統，確保駕駛人及用路人安全。