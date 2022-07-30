快訊

林智堅論文門延燒 台大校長遴選人郭大維「17字」回應

連日高溫何時解除口罩令？ 莊人祥曝解封腳步要看2件事

痛批綠營集體瘋狂 邱顯智：蔡總統、蘇揆、鄭文燦全進抄襲國家隊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國寶級蒸汽火車現身噴煙 鐵道迷擠爆月台爭睹

聯合報／ 記者盧逸峰／桃園即時報導
國寶級CK124蒸汽機車頭今日現身中壢車站，月台擠滿民眾爭睹蒸汽火車丰采。記者盧逸峰／攝影
國寶級CK124蒸汽機車頭今日現身中壢車站，月台擠滿民眾爭睹蒸汽火車丰采。記者盧逸峰／攝影

有「小王子」之稱的台鐵CK124蒸汽機車頭今日配合富岡鐵道藝術節，特地開行專列於下午1時從中壢站開往鐵道藝術節會場富岡車站。在列車進站前，中壢車站月台早已擠滿人潮要爭睹蒸汽火車的風采，蒸汽車頭也相當「給力」噴出大煙喝采。有不少民眾攜家帶眷，向年幼的孩子介紹「這就是以前的老火車頭」，讓屬於台灣的鐵道記憶傳承下去。

今年桃園富岡鐵道藝術節再次安排蒸汽火車體驗活動，今日下午1點由桃園市長鄭文燦及台鐵局長杜微同台搖鈴宣告啟程，本次蒸汽火車專列加掛4節莒光號車廂供民眾搭乘，線上開放報名僅一分鐘就秒殺。

鐵道專家洪致文則說，蒸機牽引莒光車廂有些突兀，建議台鐵可以思考一下，除了動力機車以外的鐵道文化動態保存車隊，有助於提升企業文化觀感與觀光賣點。

CK124蒸汽機車頭自1936年引進台灣使用，已有86歲歷史，於1979年除役，2001年修復完畢後在彰化扇形車庫作為動態保存。蒸汽火車專列抵達富岡車站後，將在月台股道靜態展示到下午5點，民眾可以安排前往拍照留念。

中壢車站月台擠滿民眾爭睹CK124蒸汽機車頭，站務員連忙制止民眾不要超線。記者盧逸峰／攝影
中壢車站月台擠滿民眾爭睹CK124蒸汽機車頭，站務員連忙制止民眾不要超線。記者盧逸峰／攝影

鐵道 台鐵 藝術節

延伸閱讀

鐵道迷請注意！2022富岡鐵道藝術節「國寶級火車CK124」等你來拍

彰化／扇形車庫12列車經典重現 　鐵道迷千人頂烈陽湧入搶拍

「沒有月台」跨越軌道釀禍！台鐵貨物列車撞死自家司機員

CK124蒸汽火車7月30日將前進富岡 時間表曝光

相關新聞

交通部提修法 重大事故肇事貨運業者強制加裝GPS

交通部昨日預告修正汽車運輸業管理規則第19條之4以督促汽車貨運業者善盡管理責任，目標預計在年底前完成修法程序。交通部說，...

新竹縣豪雨特報 10縣市大雨慎防雷擊強風

氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天南部地區及新竹至台中山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣...

轉機旅客無法購買免稅品？ 桃機：協調後27日已重新開放

近日有民眾投書媒體指出在桃園機場轉機旅客無法購買免稅品，今天桃園機場發聲明表示因應指揮中心開放桃園機場轉機作業，機場公司...

國寶級蒸汽火車現身噴煙 鐵道迷擠爆月台爭睹

有「小王子」之稱的台鐵CK124蒸汽機車頭今日配合富岡鐵道藝術節，特地開行專列於下午1時從中壢站開往鐵道藝術節會場富岡車...

未來一周3階段變天 低壓帶靠近帶雨…這3天雨勢最猛

中央氣象局今天表示，接下來的天氣受到低壓帶逐漸靠近影響，將為台灣帶來水氣及降雨，但高溫仍在攝氏32度以上，並未明顯降溫

「吃飯比吃麵更好控制血糖？」新陳代謝科醫師的炒泡麵食譜

「吃飯比吃麵更好控制血糖？」這個說法雖有其論點，但並不正確。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。