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國寶級蒸汽火車現身噴煙 鐵道迷擠爆月台爭睹
有「小王子」之稱的台鐵CK124蒸汽機車頭今日配合富岡鐵道藝術節，特地開行專列於下午1時從中壢站開往鐵道藝術節會場富岡車站。在列車進站前，中壢車站月台早已擠滿人潮要爭睹蒸汽火車的風采，蒸汽車頭也相當「給力」噴出大煙喝采。有不少民眾攜家帶眷，向年幼的孩子介紹「這就是以前的老火車頭」，讓屬於台灣的鐵道記憶傳承下去。
今年桃園富岡鐵道藝術節再次安排蒸汽火車體驗活動，今日下午1點由桃園市長鄭文燦及台鐵局長杜微同台搖鈴宣告啟程，本次蒸汽火車專列加掛4節莒光號車廂供民眾搭乘，線上開放報名僅一分鐘就秒殺。
鐵道專家洪致文則說，蒸機牽引莒光車廂有些突兀，建議台鐵可以思考一下，除了動力機車以外的鐵道文化動態保存車隊，有助於提升企業文化觀感與觀光賣點。
CK124蒸汽機車頭自1936年引進台灣使用，已有86歲歷史，於1979年除役，2001年修復完畢後在彰化扇形車庫作為動態保存。蒸汽火車專列抵達富岡車站後，將在月台股道靜態展示到下午5點，民眾可以安排前往拍照留念。
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