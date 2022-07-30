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桑達颱風太遠無影響 低壓帶逼台這天起中南部雨勢明顯
桑達颱風目前位置在日本九州西方海面，持續朝西北西前進。中央氣象局表示，桑達颱風對台灣沒有直接影響，較大的影響是低壓帶接近台灣並帶來水氣，昨晚在北部地區就有發生雷雨及局部大雨，下周天氣會更不穩定，尤其中南部要留意較大雨勢。
氣象局說，低壓帶今明兩天就會接近台灣，主因是颱風北上，太平洋高壓往西延伸，使低壓帶逐漸往台灣靠近，水氣逐漸增多。
氣象局說，低壓帶下周一至周四會明顯帶來降雨，由於風場偏南風，中南部、東南部地區及各地山區都要注意局部大雨，這波雨勢會持續到下周四，下周五太平洋高壓勢力會西升，水氣才會減少，但民眾仍須注意短暫雷陣雨。
氣象局表示，不下雨時仍悶熱，民眾外出活動記得多補水，且今晚至明天北海岸東半度沿海及馬祖注意長浪。氣象局今天也針對花蓮、宜蘭、台東、高雄及屏東地區發布高溫橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。
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