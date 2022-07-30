快訊

搭高鐵注意！南港站道岔訊號異常 部分列車延誤

獨／醫界盼部分負擔調整8月1日上路 衛福部最新6字回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／醫界盼部分負擔調整8月1日上路 衛福部最新6字回應

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
醫界盼部分負擔調整8月1日上路，衛福部最新回應「真的太匆促了」。本報資料照片
醫界盼部分負擔調整8月1日上路，衛福部最新回應「真的太匆促了」。本報資料照片

健保部分負擔調整原預定5月15日上路，但受Omicron疫情影響，衛福部為避免新制上路後，影響醫療院所防疫工作，決定暫緩實施。台灣私立醫療院所協會7月11日發函至衛福部，要求部分負擔調整應於8月1日正式上路實施。

衛福部常次石崇良表示，部分負擔上路時程須考慮新冠疫情、醫療院所準備情形、民眾經濟負擔三大面向，尤其新冠疫情還在進行中，8月1日上路「真的太匆促了」。

石崇良說，部分負擔調整有如「一刀兩刃」，一方面是為節制醫療浪費，另一方面則為收取部分負擔時，不可因收費過高，造成民眾就醫障礙，或讓民眾小病不看，拖到大病才看，而出現延誤治療情形，這不是大家樂見的。因此，面對部分負擔調整總是十分謹慎，但隨著環境變遷、健保財務需求因素，衛福部去年開始研議調整部分負擔，但今年受到疫情影響而暫緩實施。

石崇良指出，部分負擔上路時程尚未定案，因必須考慮三大面向，第一、新冠疫情發展情形，不希望醫療院所在防疫的關鍵時期，還須同時兼顧部分負擔調整事項；第二、須觀察醫療院所準備情形，畢竟新制上路，總會出現混亂及磨合期，醫療院所應做好與民眾溝通的準備，避免於醫療行為發生許多紛擾；第三、須顧及民眾經濟負擔問題，避免造成就醫障礙。

「特別是疫情尚未平息，8月1日上路真的太匆促了。」石崇良指出，觀察近期BA.4、BA.5疫情蠢蠢欲動，外界原先預估7月底、8月初，每日本土確診病例數會降至1萬例以下，但目前看來並非如此，因此，疫情發展趨勢仍是部分負擔上路時程的最大變數。

石崇良說，各界對部分負擔調整已有共識，現在只是上路時機問題，須綜合評估判斷後，再來考慮上路的時間。

台灣私立醫療院所協會常務理事、新光醫院副院長洪子仁說，衛福部對於部分負擔上路時程應有一定的考量，協會予以體諒及尊重，但仍希望於未來在適當的時間，讓部分負擔可以盡速上路。

至於，外界認為，部分負擔尚未實施原因，恐與今年底即將進行縣市長選舉有關？石崇良說，「兩者關係不大，沒有直接關係。」

不過，據了解，健保部分負擔遲遲無法上路最大的因素，仍是受到年底選舉的影響，此時不希望增加民眾經濟負擔，但於選後有上路的機會，以挹注健保永續經營的動力。

衛福部 健保 石崇良

延伸閱讀

獨／明年起投保單位平均眷口數降 衝擊健保少收19億元

第一次到台灣診所看病 烏克蘭正妹曝「就醫過程」：整個無言

虛擬健保卡授權綁定 確診長者不會3C也可完成通訊診療

對萬華道歉卻冷眼看人被拖走 徐巧芯批陳時中雙面人

相關新聞

獨／醫界盼部分負擔調整8月1日上路 衛福部最新6字回應

健保部分負擔調整原預定5月15日上路，但受Omicron疫情影響，衛福部為避免新制上路後，影響醫療院所防疫工作，決定暫緩...

今搭高鐵要注意 南港站道岔訊號異常釀誤點

台灣高鐵南港站今上午傳出道岔訊號異常，列車出現延誤。台灣高鐵於官網發布公告，指出因南港車站道岔訊號異常影響已派員處理中，...

桑達颱風太遠無影響 低壓帶逼台這天起中南部雨勢明顯

桑達颱風目前位置在日本九州西方海面，持續朝西北西前進。中央氣象局表示，桑達颱風對台灣沒有直接影響，較大的影響是低壓帶接近...

腳的溫度很重要！ 告別失眠的「早晚七個好習慣」

現代社會壓力大，許多人都有著睡眠方面的困擾，晚上睡不著的情況下，早起上班也沒有精神。近來日本媒體，就分享了如何提升睡眠效率，以「物理方式」讓自己更快入睡的相關訣竅。

未來一周3階段變天 低壓帶靠近帶雨…這3天雨勢最猛

中央氣象局今天表示，接下來的天氣受到低壓帶逐漸靠近影響，將為台灣帶來水氣及降雨，但高溫仍在攝氏32度以上，並未明顯降溫

注意午後雷陣雨 尤其下周一起南部雨勢頻繁顯著

天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，昨晚北台灣受低壓帶的前緣波動移入影響，持續至入夜都有降雨發生，新北至桃竹則一度出現短時大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。