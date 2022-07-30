獨／醫界盼部分負擔調整8月1日上路 衛福部最新6字回應

健保部分負擔調整原預定5月15日上路，但受Omicron疫情影響，衛福部為避免新制上路後，影響醫療院所防疫工作，決定暫緩實施。台灣私立醫療院所協會7月11日發函至衛福部，要求部分負擔調整應於8月1日正式上路實施。

衛福部常次石崇良表示，部分負擔上路時程須考慮新冠疫情、醫療院所準備情形、民眾經濟負擔三大面向，尤其新冠疫情還在進行中，8月1日上路「真的太匆促了」。

石崇良說，部分負擔調整有如「一刀兩刃」，一方面是為節制醫療浪費，另一方面則為收取部分負擔時，不可因收費過高，造成民眾就醫障礙，或讓民眾小病不看，拖到大病才看，而出現延誤治療情形，這不是大家樂見的。因此，面對部分負擔調整總是十分謹慎，但隨著環境變遷、健保財務需求因素，衛福部去年開始研議調整部分負擔，但今年受到疫情影響而暫緩實施。

石崇良指出，部分負擔上路時程尚未定案，因必須考慮三大面向，第一、新冠疫情發展情形，不希望醫療院所在防疫的關鍵時期，還須同時兼顧部分負擔調整事項；第二、須觀察醫療院所準備情形，畢竟新制上路，總會出現混亂及磨合期，醫療院所應做好與民眾溝通的準備，避免於醫療行為發生許多紛擾；第三、須顧及民眾經濟負擔問題，避免造成就醫障礙。

「特別是疫情尚未平息，8月1日上路真的太匆促了。」石崇良指出，觀察近期BA.4、BA.5疫情蠢蠢欲動，外界原先預估7月底、8月初，每日本土確診病例數會降至1萬例以下，但目前看來並非如此，因此，疫情發展趨勢仍是部分負擔上路時程的最大變數。

石崇良說，各界對部分負擔調整已有共識，現在只是上路時機問題，須綜合評估判斷後，再來考慮上路的時間。

台灣私立醫療院所協會常務理事、新光醫院副院長洪子仁說，衛福部對於部分負擔上路時程應有一定的考量，協會予以體諒及尊重，但仍希望於未來在適當的時間，讓部分負擔可以盡速上路。

至於，外界認為，部分負擔尚未實施原因，恐與今年底即將進行縣市長選舉有關？石崇良說，「兩者關係不大，沒有直接關係。」

不過，據了解，健保部分負擔遲遲無法上路最大的因素，仍是受到年底選舉的影響，此時不希望增加民眾經濟負擔，但於選後有上路的機會，以挹注健保永續經營的動力。