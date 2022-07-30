注意午後雷陣雨 尤其下周一起南部雨勢頻繁顯著

天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，昨晚北台灣受低壓帶的前緣波動移入影響，持續至入夜都有降雨發生，新北至桃竹則一度出現短時大雨，也代表著低壓帶已正式影響台灣天氣。

林孝儒說，從日本九州一路到台灣附近，都已經受到一個大低壓帶所涵蓋了，而這個大低壓帶中目前算有兩個主要的熱帶系統發展中，其一為今年第5號颱風桑達，目前位於日本九州近海面並持續往西北行進，距離台灣已有大段距離，對我們是沒有影響的。

他表示，其二為台灣東南方海面約1000公里處，有一熱帶擾動（編號95W）發展中，不過此系統環流寬廣，僅東南側有較旺盛的對流組織，未來強度整合的速度會比較慢，並且周末將會順著太平洋高壓導引，往北至西北行經台灣東部外海面，通過宮古島附近。

他說，預估熱帶擾動編號95W大概也將與台灣保持著一定的距離，因此不論其強度是否維持一般低壓，或是未來幾天增強為熱帶性低氣壓的可能，這個系統對我們都還不算有過於直接的降雨威脅。

但台灣的天氣仍有所變化，林孝儒說，是由於在這樣的低壓帶中，大氣環境非常不穩定，因此無論是海陸風效應、熱力或是迎風面的地形舉升作用下，都很容易造成對流發展，進而帶來短暫雷陣雨。

林孝儒說，所以接下來一連幾天至少到下周三前，各地除了要注意午後雷陣雨的變化外，明天開始轉為西南風環境後，中南部夜晚到清晨時段沿海至平地側也容易有陣雨。

他說，尤其下周一至下周三將有一波南方水氣增多的趨勢，南台灣地區更要留意較頻繁且顯著的不定時降雨情況，並有局部大雨機會。

林孝儒說，大概要到下周四、周五，隨著太平洋高壓逐漸西伸轉東南風環境，各地才會漸轉回較單純的夏季天氣型態，降雨會減緩許多。不過西半部還是要留意午後山區雷陣雨會擴散至平地的情況。

他表示，今天開始將近一周，外出活動務必攜帶雨具，傾盆大雨時也注意行車安全。