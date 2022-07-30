快訊

波洛西計畫訪台 川普抨擊：她只會讓事情變更糟

王育敏選嘉縣長國民黨下周提名 翁重鈞：支持黨中央人選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

八八風災13年 退休師影像紀錄展出「風雨快門－回家」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
74歲邱才彥用影像紀錄在地生命故事，八八風災時他深入災區，每一幅照片背後都有動人故事，留下生命軌跡。記者劉星君／攝影
74歲邱才彥用影像紀錄在地生命故事，八八風災時他深入災區，每一幅照片背後都有動人故事，留下生命軌跡。記者劉星君／攝影

屏東女中退休國文老師邱才彥，退休後他拿起攝影機、相機，近20年來用影像細述在地故事，八八風災時，他深入災區，扛著攝影機直奔現場，捕捉動人瞬間，也留下生命軌跡與生活寫實。屏東美術館即日起至8月21日展出邱才彥老師個展「風雨快門－回家」，學習與大自然共生共存。

74歲的邱才彥是屏東資深攝影工作者，也是知名紀錄片、實驗電影導演，數十年來他用影像描述在地故事，從屏北到屏南、從客庄到原鄉、從人文到環境生態。

今年是八八風災13年，邱才彥應屏東縣府邀請，以八八風災災後影像紀錄為主題辦理個展，展出32幅攝影作品、5部短片，有些短片甚至是初次曝光。邱才彥深入災區，從高雄甲仙小林村、六龜，到屏東縣林邊、佳冬、高樹，霧台鄉阿禮部落。

攝影作品每幅背後都有動人故事，邱才彥拍下志工們深入林邊、佳冬，協助災民打掃家園，邱才彥說，志工們集結林邊火車站出發，上午出發時衣著乾淨，到傍晚結束時，每個人身上滿是泥巴，神情疲憊，在他心中形成強烈對照。

八八風災時，部落居民受困山區，最後搭空勤總隊直升機下山，當時在山下三姐妹焦急擔心受困山區老母親遲未下山，望著一班班的直升機降落，最後一班直升機送出來的人，終於看到母親平安下山，姐妹們從憂心到喜極而泣，拍下母女擁抱畫面，紀錄當下心情轉折。

邱才彥也在災後一個月後，跟著霧台鄉阿禮部落三對夫妻返家，這趟返家之路艱辛，要攀爬四、五十公尺高的崩壁，拉著繩索，夫妻間互相扶持。

策展人葉亭君說，透過邱才彥老師的鏡頭，在風雨過後平靜地觀看與省思，深刻體會應以敬畏、謙卑的態度面對大自然反撲的力量。

74歲邱才彥用影像紀錄在地生命故事，屏東美術館即日起至8月21日展出邱才彥老師個展「風雨快門－回家」，學習與大自然共生共存。記者劉星君／攝影
74歲邱才彥用影像紀錄在地生命故事，屏東美術館即日起至8月21日展出邱才彥老師個展「風雨快門－回家」，學習與大自然共生共存。記者劉星君／攝影
74歲邱才彥用影像紀錄在地生命故事，屏東美術館即日起至8月21日展出邱才彥老師個展「風雨快門－回家」，學習與大自然共生共存。記者劉星君／攝影
74歲邱才彥用影像紀錄在地生命故事，屏東美術館即日起至8月21日展出邱才彥老師個展「風雨快門－回家」，學習與大自然共生共存。記者劉星君／攝影
74歲邱才彥用影像紀錄在地生命故事，八八風災時他深入災區，每一幅照片背後都有動人故事，留下生命軌跡。記者劉星君／攝影
74歲邱才彥用影像紀錄在地生命故事，八八風災時他深入災區，每一幅照片背後都有動人故事，留下生命軌跡。記者劉星君／攝影

屏東縣 八八風災

延伸閱讀

影／南橫中斷12年 何時全線通車仍遙遙無期

八八風災後部落劃為安全堪虞區 中央會同專家重啟複勘

屏東八八風災 邱才彥影像記錄「風雨快門-回家」

陸民用直升機 吉祥鳥獲合格證

相關新聞

季風環流挾雨襲台 吳德榮：影響近一周 這兩天雨最大

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，歐洲（ECMWF）模式模擬30日2時850百...

八八風災13年 退休師影像紀錄展出「風雨快門－回家」

屏東女中退休國文老師邱才彥，退休後他拿起攝影機、相機，近20年來用影像細述在地故事，八八風災時，他深入災區，扛著攝影機直...

腳的溫度很重要！ 告別失眠的「早晚七個好習慣」

現代社會壓力大，許多人都有著睡眠方面的困擾，晚上睡不著的情況下，早起上班也沒有精神。近來日本媒體，就分享了如何提升睡眠效率，以「物理方式」讓自己更快入睡的相關訣竅。

拼策略也比手氣！這些集換式卡牌遊戲大人小孩都好愛

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「美白保養品」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的四大美白保養品種類，以及五大選購因素有哪些。

未來一周3階段變天 低壓帶靠近帶雨…這3天雨勢最猛

中央氣象局今天表示，接下來的天氣受到低壓帶逐漸靠近影響，將為台灣帶來水氣及降雨，但高溫仍在攝氏32度以上，並未明顯降溫

注意午後雷陣雨 尤其下周一起南部雨勢頻繁顯著

天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，昨晚北台灣受低壓帶的前緣波動移入影響，持續至入夜都有降雨發生，新北至桃竹則一度出現短時大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。