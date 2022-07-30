八八風災13年 退休師影像紀錄展出「風雨快門－回家」

屏東女中退休國文老師邱才彥，退休後他拿起攝影機、相機，近20年來用影像細述在地故事，八八風災時，他深入災區，扛著攝影機直奔現場，捕捉動人瞬間，也留下生命軌跡與生活寫實。屏東美術館即日起至8月21日展出邱才彥老師個展「風雨快門－回家」，學習與大自然共生共存。

74歲的邱才彥是屏東資深攝影工作者，也是知名紀錄片、實驗電影導演，數十年來他用影像描述在地故事，從屏北到屏南、從客庄到原鄉、從人文到環境生態。

今年是八八風災13年，邱才彥應屏東縣府邀請，以八八風災災後影像紀錄為主題辦理個展，展出32幅攝影作品、5部短片，有些短片甚至是初次曝光。邱才彥深入災區，從高雄甲仙小林村、六龜，到屏東縣林邊、佳冬、高樹，霧台鄉阿禮部落。

攝影作品每幅背後都有動人故事，邱才彥拍下志工們深入林邊、佳冬，協助災民打掃家園，邱才彥說，志工們集結林邊火車站出發，上午出發時衣著乾淨，到傍晚結束時，每個人身上滿是泥巴，神情疲憊，在他心中形成強烈對照。

八八風災時，部落居民受困山區，最後搭空勤總隊直升機下山，當時在山下三姐妹焦急擔心受困山區老母親遲未下山，望著一班班的直升機降落，最後一班直升機送出來的人，終於看到母親平安下山，姐妹們從憂心到喜極而泣，拍下母女擁抱畫面，紀錄當下心情轉折。

邱才彥也在災後一個月後，跟著霧台鄉阿禮部落三對夫妻返家，這趟返家之路艱辛，要攀爬四、五十公尺高的崩壁，拉著繩索，夫妻間互相扶持。