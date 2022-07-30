快訊

波洛西計畫訪台 川普抨擊：她只會讓事情變更糟

王育敏選嘉縣長國民黨下周提名 翁重鈞：支持黨中央人選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

變化中的季風環流圈 鄭明典：需要觀察

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
季風環流圈的強對流區在南側到東南側，但是在消散期強對流可能在環流圈中央發展，然後環流圈會內縮之後往西移動。圖／取自鄭明典臉書
季風環流圈的強對流區在南側到東南側，但是在消散期強對流可能在環流圈中央發展，然後環流圈會內縮之後往西移動。圖／取自鄭明典臉書

季風環流圈變化中。中央氣象局鄭明典在臉書表示，季風環流圈的強對流區在南側到東南側，但是在消散期強對流可能在環流圈中央發展，然後環流圈會內縮之後往西移動。所以，需要觀察的是近中央的對流會不會持續。

氣象局說，未來一周台灣受低壓帶影響，鄰近洋面水氣多，各地天氣不穩定，有短暫陣雨或雷雨，並可能有局部較大雨勢。未來第二周南海及菲律賓東方海面仍有低壓擾動發展的可能，模式對熱帶系統的預報不確定性較大，隨時注意氣象局所發布的最新預報資訊。

近期西北太平洋雖然有些擾動生成，氣象局說，但反聖嬰的影響力，很明顯的持續到夏季的此刻，副熱帶高壓及熱帶東風持續偏強，使得這波季內震盪及西南風向東推進的力道受到很大的阻礙。今年至今只有5個颱風生成，少於氣候同期1-7月的8個，未來颱風生成的活躍度，值得再進一步的觀察。

近期氣候展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專
近期氣候展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專

氣象局 颱風 鄭明典

延伸閱讀

板橋39.4度刷新歷史紀錄 鄭明典：今天熱到頂

鄭明典臉書分享「雙彩虹」照 網驚呼：可遇不可求的美景

天空破洞！雨瀑籠罩台北市信義區 鄭明典驚呼：誰開水龍頭

鄭明典指「出梅」徵兆 彭啟明：將進入典型夏季

相關新聞

季風環流挾雨襲台 吳德榮：影響近一周 這兩天雨最大

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，歐洲（ECMWF）模式模擬30日2時850百...

八八風災13年 退休師影像紀錄展出「風雨快門－回家」

屏東女中退休國文老師邱才彥，退休後他拿起攝影機、相機，近20年來用影像細述在地故事，八八風災時，他深入災區，扛著攝影機直...

腳的溫度很重要！ 告別失眠的「早晚七個好習慣」

現代社會壓力大，許多人都有著睡眠方面的困擾，晚上睡不著的情況下，早起上班也沒有精神。近來日本媒體，就分享了如何提升睡眠效率，以「物理方式」讓自己更快入睡的相關訣竅。

拼策略也比手氣！這些集換式卡牌遊戲大人小孩都好愛

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「美白保養品」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的四大美白保養品種類，以及五大選購因素有哪些。

未來一周3階段變天 低壓帶靠近帶雨…這3天雨勢最猛

中央氣象局今天表示，接下來的天氣受到低壓帶逐漸靠近影響，將為台灣帶來水氣及降雨，但高溫仍在攝氏32度以上，並未明顯降溫

注意午後雷陣雨 尤其下周一起南部雨勢頻繁顯著

天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，昨晚北台灣受低壓帶的前緣波動移入影響，持續至入夜都有降雨發生，新北至桃竹則一度出現短時大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。