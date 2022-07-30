變化中的季風環流圈 鄭明典：需要觀察

季風環流圈變化中。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，季風環流圈的強對流區在南側到東南側，但是在消散期強對流可能在環流圈中央發展，然後環流圈會內縮之後往西移動。所以，需要觀察的是近中央的對流會不會持續。

氣象局說，未來一周台灣受低壓帶影響，鄰近洋面水氣多，各地天氣不穩定，有短暫陣雨或雷雨，並可能有局部較大雨勢。未來第二周南海及菲律賓東方海面仍有低壓擾動發展的可能，模式對熱帶系統的預報不確定性較大，隨時注意氣象局所發布的最新預報資訊。