聽新聞
test
0:00 / 0:00
變化中的季風環流圈 鄭明典：需要觀察
季風環流圈變化中。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，季風環流圈的強對流區在南側到東南側，但是在消散期強對流可能在環流圈中央發展，然後環流圈會內縮之後往西移動。所以，需要觀察的是近中央的對流會不會持續。
氣象局說，未來一周台灣受低壓帶影響，鄰近洋面水氣多，各地天氣不穩定，有短暫陣雨或雷雨，並可能有局部較大雨勢。未來第二周南海及菲律賓東方海面仍有低壓擾動發展的可能，模式對熱帶系統的預報不確定性較大，隨時注意氣象局所發布的最新預報資訊。
近期西北太平洋雖然有些擾動生成，氣象局說，但反聖嬰的影響力，很明顯的持續到夏季的此刻，副熱帶高壓及熱帶東風持續偏強，使得這波季內震盪及西南風向東推進的力道受到很大的阻礙。今年至今只有5個颱風生成，少於氣候同期1-7月的8個，未來颱風生成的活躍度，值得再進一步的觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言