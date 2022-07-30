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季風環流挾雨襲台 吳德榮：影響近一周 這兩天雨最大
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，歐洲（ECMWF）模式模擬30日2時850百帕風場及等高線圖顯示，季風環流西側及中心、風力微弱，東側則有較強季風圍繞；桑達颱風則為季風環流內的小渦旋。
今晨4時真實色雲圖顯示，季風環流西側及中心雲層零散，東側則有厚實的對流雲系；桑達則為琉球北方的渦旋狀雲系。
他說，今明兩天台灣在季風環流西側，零散雲層移入、氣溫略降；各地有局部短暫陣雨的機率；午後山區及部分平地對流發展，有大雷雨及較大雨勢發生的機率。今天北部23至34度，中部24至34度，南部23至35度，東部23至36度。
吳德榮表示，下周一、周二季風環流中心接近並通過台灣，其中心結構雖鬆散，仍為各地帶來局部陣雨或雷雨，有大雷雨及較大雨勢發生的機率；下周三、周四季風環流漸消失，其殘存的西南風通過台灣，大氣不穩定，迎風面有強對流發展，並擴展至其他地區，應注意大雷雨及較大雨勢。
他說，下周五台灣在太平洋高壓邊緣，天氣好轉，午後仍有局部雷陣雨。
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