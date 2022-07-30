快訊

台中診所員工遭遊民埋伏砍殺 後頸血流如注白袍染紅

桑達颱風是小渦旋！季風環流挾雨襲台影響一周 這兩天雨最大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

季風環流挾雨襲台 吳德榮：影響近一周 這兩天雨最大

聯合報／ 記者楊德宜陳宛茜／台北即時報導
今明兩天各地有局部短暫陣雨的機率；午後山區及部分平地對流發展，有大雷雨及較大雨勢發生的機率。本報資料照片
今明兩天各地有局部短暫陣雨的機率；午後山區及部分平地對流發展，有大雷雨及較大雨勢發生的機率。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，歐洲（ECMWF）模式模擬30日2時850百帕風場及等高線圖顯示，季風環流西側及中心、風力微弱，東側則有較強季風圍繞；桑達颱風則為季風環流內的小渦旋。

今晨4時真實色雲圖顯示，季風環流西側及中心雲層零散，東側則有厚實的對流雲系；桑達則為琉球北方的渦旋狀雲系。

他說，今明兩天台灣在季風環流西側，零散雲層移入、氣溫略降；各地有局部短暫陣雨的機率；午後山區及部分平地對流發展，有大雷雨及較大雨勢發生的機率。今天北部23至34度，中部24至34度，南部23至35度，東部23至36度。

吳德榮表示，下周一、周二季風環流中心接近並通過台灣，其中心結構雖鬆散，仍為各地帶來局部陣雨或雷雨，有大雷雨及較大雨勢發生的機率；下周三、周四季風環流漸消失，其殘存的西南風通過台灣，大氣不穩定，迎風面有強對流發展，並擴展至其他地區，應注意大雷雨及較大雨勢。

他說，下周五台灣在太平洋高壓邊緣，天氣好轉，午後仍有局部雷陣雨。

季風環流西側及中心、風力微弱，東側則有較強季風圍繞；桑達則為季風環流內的小渦旋。右圖為真實色雲圖，顯示季風環流西側及中心雲層零散，東側有厚實的對流雲系；桑達則為琉球北方的渦旋狀雲系。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
季風環流西側及中心、風力微弱，東側則有較強季風圍繞；桑達則為季風環流內的小渦旋。右圖為真實色雲圖，顯示季風環流西側及中心雲層零散，東側有厚實的對流雲系；桑達則為琉球北方的渦旋狀雲系。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

大雷雨 吳德榮 中央大學

延伸閱讀

未來一周3階段變天 低壓帶靠近帶雨…這3天雨勢最猛

桑達路徑曝光！吳德榮：「季風環流」影響 今起大雨連炸7天

今天比昨天更熱高溫上看41度 吳德榮：類熱浪持續發威

高溫上看40度 吳德榮：類熱浪籠罩全台 明起將更熱

相關新聞

季風環流挾雨襲台 吳德榮：影響近一周 這兩天雨最大

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，歐洲（ECMWF）模式模擬30日2時850百...

交部擬修法 超速40公里算危險駕駛

內側車道是否取消禁行機車規定的爭議由來多時，不過交通部長王國材昨表態，認為外側車道常有公車停靠、臨時停車、貨車卸貨等狀況...

一日遊強迫推銷 最重罰50萬元

過去常有民眾一時興起，參加現場臨時報名的一日遊國旅團，卻發生旅遊業者擅自在遊覽車上兜售，或臨時安排當地名產店家上車販售商...

社會安全網3大亂象 壓垮社工

台北市社工職業工會等團體昨齊聚衛福部大門口，以普渡法會形式，送上象徵社工「生死簿」的陳情書，痛批社工人力擴大布建，卻處理...

4森林遊樂區 8月1日起能帶毛小孩

為防範狂犬病等疫情，國內不少森林園區長年禁止貓狗等寵物入園，僅屏東的林後四林平地森林園區開放，農委會昨公告，自八月一日起...

未來一周3階段變天 低壓帶靠近帶雨…這3天雨勢最猛

中央氣象局今天表示，接下來的天氣受到低壓帶逐漸靠近影響，將為台灣帶來水氣及降雨，但高溫仍在攝氏32度以上，並未明顯降溫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。