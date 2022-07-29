打造自行車友全套休憩環境 15家最佳人氣友善旅宿出爐
鼓勵國人騎乘自行車旅遊，2022自行車友善旅宿人氣票選活動今天頒發全台15家自行車友善旅宿，分北、中、南、東、離島等地，最後人氣最高票的15家人氣自行車友善旅宿，包括福隆／高雄福容大飯店、日月潭雲品溫泉酒店、瑞穗天合國際觀光酒店分獲最佳人氣獎觀光旅館。
各區獲獎的自行車友善旅宿各有特色，福容大飯店福隆店總經理戴瑞宏指出，飯店鄰近東北角有草草嶺環狀線自行車道，擁有豐富的路線景觀外，更資百萬打造高規格鐵馬驛站服務區，提供車友全套自行車保養維修設備，以及自行車多功能維修樁。
雲品溫泉酒店總經理張羽表示，再度連莊要感謝車友的支持，日月潭有最美的自行車道，飯店不但提供自行車停放空間，更提供租借、維修設備，還有受訓認證的單車管家可協助排除車輛問題、擔任領騎，讓車友騎車認識日月潭。
觀光局副局長周廷彰說，為期10天的人氣票選活動，邀請全台民眾線上票選支持自己喜歡的自行車友善旅宿，活動期間共計728家自行車友善旅宿參與，總投票數近40萬人次，業者及民眾的參與度相當踴躍；最後票選結果分別由北部-福容大飯店福隆、中部-雲品溫泉酒店日月潭、南部-福容大飯店高雄、東部-瑞穗天合國際觀光酒店、離島-澎湖福朋喜來登酒店獲得最佳人氣殊榮。
正值暑假旅遊旺季，觀光局為延續自行車友善旅宿及自行車旅遊的熱潮，推出「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」，入住全台逾5000餘家自行車友善旅宿可再加碼補助，詳細活動資訊可至「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」網站https://gostay.tbroc.gov.tw/查詢。
另全台超過200家自行車友善旅宿們攜手推出超優質優惠方案，預計送出上萬張優惠券，活動網站 https://www.2022bikefriendly.com.tw/Discount 。
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