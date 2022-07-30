拼策略也比手氣！這些集換式卡牌遊戲大人小孩都好愛

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「美白保養品」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的四大美白保養品種類，以及五大選購因素有哪些。

集換式卡牌遊戲，顧名思義就是將玩家收集的卡牌，組成屬於自己的牌組，透過謀略、計策來擊敗對手，遊戲過程外還能與其他玩家交換卡牌，除了娛樂以外也兼具收藏價值，是十分適合大小朋友一起遊玩的遊戲類型。

「遊戲王」高變化性備受喜愛 「魔法風雲會」精緻美術成焦點

▲ Top6集換式卡牌遊戲 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

日前，由於「遊戲王」的作者高橋和希的意外去世，使得網路上關於遊戲王的討論暴增，其中網友在緬懷作者時，也提問大家喜愛遊戲王卡的原因，引起討論，像是「變化性多樣」、「我覺得沒有真的無敵的牌組，所以組牌組的過程非常有趣」等，多提到由於每張牌的特性不同，在每一次對戰時有著不一樣的玩法，變化多端的遊戲體驗令人沈浸其中，欲罷不能。

而「寶可夢」推出的集換式卡牌則是近幾年最炙手可熱的一款遊戲，由於卡牌使用大家早已十分熟悉的角色，加上有中文版本的緣故，對於大人、小孩來說，不僅上手快速也閱讀方便，因此獲得高度討論。此外，由美國威世智公司發行的「魔法風雲會」也同樣獲得諸多討論，其中許多網友提到「美術風格非常精緻」、「每張卡牌背後還有龐大背景故事」等，認為魔法風雲會所營造的故事背景與精美插圖，是讓玩家們愛不釋手的主因之一。

作為日本長壽少年漫畫代表之一的「航海王」，在航向第25個年頭之後，宣布將要推出實體集換式卡牌，並且邀請橋本環奈擔任代言人，迅速引發粉絲們的熱烈討論，如「原畫的卡片好吸引人」、「不玩就純收藏感覺也不錯」等等，紛紛表示終於能操控漫畫中的角色對戰，令人十分期待。

隨著科技進步，許多集換式卡牌都轉為線上對戰的模式，但是捧著手機、盯著電腦，似乎就少了人與人現場對戰時那緊張刺激的氛圍，不妨放下電子產品，跟三五好友花一個下午的時間，聚在一起切磋牌技、增進感情吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》