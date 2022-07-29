邊境再放寬 7月30日零時起取消轉機行李、貨艙消毒

原先去年8月開始實施的航空器貨艙消毒作業，因需在飛機降落之後先將貨艙消毒後靜置約40-50分鐘才能進行後續作業，也使得地勤作業時間增加，現在旅客量又持續增加的情況下，最後導致旅客入境時間變長。

中央流行指揮中心今天宣布，自7月30日零時起，實施取消航空器貨艙消毒作業，將「取消」目前貨艙消毒，以及「轉機」行李免消毒。

交通部民用航空局「因應COVID-19變種病毒強化航空器消毒清潔指引」，考量現今國内外疫情狀況及防疫效，且為免影響機場作業效率，爰於工作人員有適當防護及定期監測之配套措施下：

「貨艙消毒」：一、「取消」目前貨艙消毒（約需40-50分鐘），僅保留行李上輸帶時，進噴灑消毒。二、「轉機」行李免消毒。（持續落實行李運設備定期清消作業）