邊境再放寬 7月30日零時起取消轉機行李、貨艙消毒
原先去年8月開始實施的航空器貨艙消毒作業，因需在飛機降落之後先將貨艙消毒後靜置約40-50分鐘才能進行後續作業，也使得地勤作業時間增加，現在旅客量又持續增加的情況下，最後導致旅客入境時間變長。
中央流行指揮中心今天宣布，自7月30日零時起，實施取消航空器貨艙消毒作業，將「取消」目前貨艙消毒，以及「轉機」行李免消毒。
交通部民用航空局「因應COVID-19變種病毒強化航空器消毒清潔指引」，考量現今國内外疫情狀況及防疫效，且為免影響機場作業效率，爰於工作人員有適當防護及定期監測之配套措施下：
「貨艙消毒」：一、「取消」目前貨艙消毒（約需40-50分鐘），僅保留行李上輸帶時，進噴灑消毒。二、「轉機」行李免消毒。（持續落實行李運設備定期清消作業）
「客艙消毒」：目前入境旅客於機場探檢陽性率仍高，且多為Omicron BA.5等新型異株，故現階段仍維持，後續滾動調整。
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