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「行動高榮」醫療關懷列車前進田寮 將巡迴11偏區

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
「行動高榮」醫療關懷列車前進高雄田寮，將巡迴11偏區。記者王昭月／翻攝
「行動高榮」醫療關懷列車前進高雄田寮，將巡迴11偏區。記者王昭月／翻攝

「行動高榮」醫療關懷列車今天起從高市老年人口最多的田寮區起跑，將巡迴11處偏區，讓當地長者也能享受到與市區一樣的醫療資源。

高雄榮總2019年與日月光集團合作，研發一款高階智能行動醫療巡迴車，以無邊界醫院方式提供高齡健康、長照守護、老人健檢、骨質密度及肌少症檢測等多元化服務，迄今在台南及高屏15鄉鎮市社及榮民之家，已服務上萬人次。

今天在高雄市政府衛生局長黃志中及民政局長閻青智見證下，「行動高榮」醫療關懷列車由田寮區起跑，規劃11場次，將到美濃、茄萣、路竹、湖內、阿蓮、永安、大寮、梓官、杉林、內門等偏遠及郊區巡迴服務。

高雄榮總副院長陳垚生表示，「行動高榮」計畫邁入第3年，選在田寮出發，是因為田寮是全高雄老年人口比率最高的行政區，代表對銀髮族健康的重視。醫療關懷列車可讓民眾就近接受醫療服務，降低到醫院就醫的感染風險，也提供專業預防保健服務，民眾檢查有異狀，也能提供後續全人照護與治療。

今年更以「樂齡360全人照護」為計畫主軸，除往年提供的智慧骨質疏鬆一條龍服務外，也提供三高早期篩檢，肌少症篩檢、復健運動建議等服務，另增加甲狀腺病史或是脖子腫塊的頸部超音波檢查、中醫師問診、體質分析、飲食衛教及診療及國健署長者健康整合式評估(ICOPE)等內容。

日月光高雄廠資深副總周光春表示，日月光「以人為本」，以行動落實企業社會責任，三年來與高榮跨界合作的醫療關懷列車，不斷投入資源，滿足高齡長者及偏鄉弱勢族群的就醫照護需求。期許雙方持續合作，能更完善醫療車巡迴的服務功能，守護在地民眾健康。

老年人口 榮總

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