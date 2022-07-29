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王國材：酌予放寬機車走內側車道 仍不開放重機上國道

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
王國材說，開放機車路權，會以安全為第一優先考量。記者盧逸峰／攝影
王國材說，開放機車路權，會以安全為第一優先考量。記者盧逸峰／攝影

交通部與內政部今日共同舉行「交通安全英熊聯盟」安全駕駛宣導記者會，交通部長王國材、內政部長徐國勇同台宣導交通安全知識。但同一時間台灣機車路權促進會（機促會）在交通部大門口舉行記者會，呼籲交通部要傾聽民意，讓民間團體參與交通決策，並從制度面和工程面通盤檢討對機車、自行車和行人等弱勢用路人不友善之處，才能真正落實交通安全的理想。

機促會長期爭取機車族路權，包括廢除路口強制待轉、廢除禁行機車等措施，也多次辦理待轉大富翁活動來凸顯政策荒謬。

王國材今天受訪時說，確實過去對於機車路權上採取很多禁行機車的措施，但台灣有1400萬輛機車，很多路段的機車通行量甚至大於汽車，而且外側車道常有公車停靠、臨時停車、貨車卸貨等狀況，會對外側車流造成干擾。

王國材也鬆口，他說，如果能改善動線、對機車族的安全有幫助，他建議可以酌予放寬內側車道讓機車行駛，讓路權鬆綁，但安全是第一優先的考量。

至於重機團體爭取重機合法上國道的訴求，他則表示，高公局做過很多評估、民調、檢核，但民調中大約有6成是反對開放，所以目前仍不會開放重機上國道。

交通部長 路權 王國材

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