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社工團體以普渡法會陳情 籲衛福部檢討社安網

中央社／ 台北29日電

社工團體今天上午齊聚衛福部大門前，以普渡法會形式，表達應檢討社會安全網等訴求，並送上象徵社工的「生死簿」陳情書。衛福部代表當場接下回應表示，將帶回去研議。

今天是農曆鬼門開，全台多個社會工作人員職業工會集結在衛生福利部門前，舉行「社工工會普渡社安網魂」記者會，高喊「全面檢討社安網」「社工不要再陣亡」等口號。

台北市社會工作人員職業工會副理事長沈曜逸發言指出，根據他們所發起的「100個社工陣亡故事」訪談活動，分析發現社工離開職場3大原因，首先是社會安全網內的社工為政治服務，肩負眾多不合理任務，無相對應資源支援社工。

沈曜逸表示，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，社工甚至要去發口罩等協助防疫，案家無法得到及時服務，社工好不容易發完口罩，回頭又得服務案家，防疫、服務兩頭燒。

再者，社會安全網引以為傲的大數據分析，涵蓋率當作指標，以及跨單位的網絡合作，也是讓社工離職的主因。沈曜逸說，有社工告訴他，為了達成涵蓋率，有時必須在系統中「技巧性的勾選一些指標」，讓他感到脫離服務對象，相當痛苦。

沈曜逸表示，政府大量社會福利方案委託、社會安全網計畫以及強調社會工作師全面證照化，迫使社工落入體制工作中的官僚限制，也導致社工無法獲得多元滋養，靈魂枯竭內耗而亡。

工會當場提出全面檢討社會安全網政策，重新檢討社會福利方案委託、社會安全網計畫、社會工作師全面證照化等措施訴求，並強調應納入基層社工聲音，要求衛福部應定期與社工工會進行協商晤談，了解基層需求。

衛福部社會救助及社工司科長劉雅雲代表出面接下陳情書，社工司長蘇昭如則於會後透過新聞稿表示，今天團體所提意見，將納入檢討及研議，做為未來施政參考。將持續努力與民間攜手合作，傾聽社工相關團體意見共同維護社工勞動權益與專業服務品質，為弱勢民眾謀福利。

社工 衛福部

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