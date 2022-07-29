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輕熟女狂冒生理痘 中醫調理痘痘肌、月經不適一併改善

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市立醫院中醫部提供治療痘痘，以清熱涼血與活血化瘀為用藥方向，並建議建立良好的生活習慣。圖／台南市立醫院提供
台南市立醫院中醫部提供治療痘痘，以清熱涼血與活血化瘀為用藥方向，並建議建立良好的生活習慣。圖／台南市立醫院提供

台南市29歲李小姐有痘痘肌的困擾，尤其月經來前一周，下巴會冒大紅痘伴隨黃白膿頭，當痘痘緩解後，暗紅色痘疤也很久才褪色，令她相當煩惱。此外，李小姐還有經期長、血塊多、血量多等經期不適感。經台南市立醫院中醫部醫師簡忠孝治療一個月後，李小姐的皮膚狀況改善了，連美容師都驚嘆粉刺少很多，月經的問題也一併獲得處理。

簡忠孝表示，問診發現李小姐每天凌晨一點多才就寢，月經每次都滴滴答答一周才乾淨，覺得經血溫溫熱熱的，且血塊多、經血量大到有血崩感。診斷李小姐是典型的血熱體質，加上平常晚睡、睡眠時間不足，身體會產生虛熱，讓血熱情形加劇，容易長痘痘併發膿頭。此外，血中有熱也會造成經血量大且行經期久。

簡忠孝表示，痤瘡(俗稱青春痘)是由於皮脂腺分泌過多，毛孔表面角化失常形成封閉空間，因而造成粉刺，粉刺擠壓附近組織，加上痤瘡桿菌滋生，最終產生有膿的大紅痘。中醫認為當血中有熱，熱積在皮膚時，就會產生痤瘡。

中醫以清熱涼血與活血化瘀為治療方向，如：牡丹皮、紫草來清熱。也會加上皂刺、桔梗，將痘痘已形成的膿「托」出來，並減少粉刺。此外，中醫認為痘疤是瘀血積在皮下，需「活血化瘀」，如：赤芍、莪朮等藥材。李小姐治療一個月並配合調整生活習慣，下巴痘痘大幅減少，且痘疤顏色淡化，經期不適感也大為改善。

除了用藥治療外，簡忠孝提醒搭配生活習慣的改變，才能使療效持續，減少痘痘復發。飲食上要減少高油與高糖以及乳製品的攝取；睡眠7到8個小時，就寢時間不能過晚（建議11點）；臉部清潔早晚各一次，不要過度清潔，慎選保養品，成分單純且程序不用太多，以免毛孔阻塞，且卸妝要完全。這樣才能讓肌膚穩定，揮別痘痘肌。

李小姐經過一個月的治療後，下巴痘痘明顯得到改善。圖／台南市立醫院提供
李小姐經過一個月的治療後，下巴痘痘明顯得到改善。圖／台南市立醫院提供

中醫 睡眠

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