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首都客運北宜線調整下客站點 轉乘捷運零距離

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
首都客運台北宜蘭國道客運路線自8月3日起調整下客站，民眾下車後直接轉乘捷運紅線台北101／世貿站。圖／首都客運提供
首都客運台北宜蘭國道客運路線自8月3日起調整下客站，民眾下車後直接轉乘捷運紅線台北101／世貿站。圖／首都客運提供

首都客運今日表示，「1570」、「1571」、「1572」北宜國道客運路線，自8月3日起，台北端下客站由「信義行政中心（信義）」調整至「捷運台北101／世貿站（信義）」，調整後下客站緊鄰捷運台北101／世貿站4號入口處，相較於原站點距離捷運象山站400公尺、捷運台北101／世貿站260公尺，可大幅縮短轉乘捷運步行距離。

首都客運總經理李建文表示，「1570」、「1571」、「1572」北宜國道客運路線，台北端下客站除原有的「市府轉運站」外，本次調整「信義行政中心（信義）」下客站至「捷運台北101／世貿站（信義）」，在台北市區可無縫銜接捷運板南線、淡水信義線，增加轉乘便利性，歡迎多加利用。

首都客運也從7月15日起配合交通部國道客運振興方案，推出多項優惠活動，包括即日起至9月16日止，每周五下午6時至7時30分，在市府轉運站提供搭乘北宜線每位乘車旅客一人一個波蘿麵包享用。

首都客運台北宜蘭國道客運路線自8月3日起調整下客站，民眾下車後直接轉乘捷運紅線台北101／世貿站。圖／首都客運提供
首都客運台北宜蘭國道客運路線自8月3日起調整下客站，民眾下車後直接轉乘捷運紅線台北101／世貿站。圖／首都客運提供
首都客運台北宜蘭國道客運路線自8月3日起調整下客站，民眾下車後直接轉乘捷運紅線台北101／世貿站。圖／首都客運提供
首都客運台北宜蘭國道客運路線自8月3日起調整下客站，民眾下車後直接轉乘捷運紅線台北101／世貿站。圖／首都客運提供

捷運 國道客運 台北101

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