快訊

親綠節目勸進波洛西「硬氣訪台」 為何蔡政府卻刻意低調？

農曆七月為何稱作鬼月？民俗專家：釐清「這個」才知道意義

影／批罔顧安全 洪孟楷揭新竹球場預定年底才完工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／七夕到合歡山看流星雨 火流星劃過夜空浪漫爆表

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
合歡山最近氣候穩定，不時出現雲海和夕陽等美景。圖／莊家和提供
合歡山最近氣候穩定，不時出現雲海和夕陽等美景。圖／莊家和提供

七夕即將到來加上疫情趨緩，各地情人節慶祝活動恢復舉辦。想為七夕留下浪漫回憶，合歡山是不容錯過地點，7到9月是流星雨季，最近合歡山可欣賞到英仙座等5星座流星雨同時登場，一次可欣賞到銀河、雲海自然奇景，浪漫指數破表。

攝影達人莊家和最近到合歡山觀察流星雨，以縮時攝影拍下流星雨盛況，無數的星辰在合歡主峰繞著瑪雅平台緩緩轉動，期間不時有流星劃過夜空，顯的神秘又浪漫。

莊家和說，三大流星雨之一英仙座大型流星雨最近登場，在8月13日達到極大期，每小時可達百顆，除了英仙座外，還有寶瓶座δ南流星雨、摩羯座α流星雨、南魚座流星雨與天龍座γ流星雨等，剛好都在此段時間內達到極大，每小時平均數量可達到50顆以上，甚至還可發現火流星，閃耀劃過天際，時間長達十多秒。

莊家和說，最近太平洋高壓增強，合歡山晴朗、雲層稀薄，從凌晨12時到黎明都是欣賞流星雨最佳時段，除了流星雨外，也能欣賞到雲海、日出等自然美景，七夕到合歡山看流星雨，是極佳選擇。

不過，合歡山夜晚平均溫度4至6度，加上冷風吹襲體感溫度不到0度，且平地因為高溫炎熱，到海拔三千公尺的合歡山，溫度落差相當大，上山觀星的民眾，一定要準備保暖衣物，就能欣賞自然美景。

合歡山欣賞流星雨不僅數量多，甚至還可看到火流星劃過夜空。圖／莊家和提供
合歡山欣賞流星雨不僅數量多，甚至還可看到火流星劃過夜空。圖／莊家和提供
合歡山最近氣候穩定，不時出現雲海和夕陽等美景。圖／莊家和提供
合歡山最近氣候穩定，不時出現雲海和夕陽等美景。圖／莊家和提供
合歡山是賞星最佳地點，透過縮時攝影銀河繞著合歡主峰瑪雅平台緩緩轉動顯的神秘浪漫。圖／莊家和提供
合歡山是賞星最佳地點，透過縮時攝影銀河繞著合歡主峰瑪雅平台緩緩轉動顯的神秘浪漫。圖／莊家和提供

流星雨 合歡山 七夕

延伸閱讀

今年七夕在米其林餐廳終結單身 THE WANG推出求婚管家

5流星雨同場每小時約50顆 7/31前仰頭就能見

5個流星雨共舞要來了 每小時平均50顆 仰頭就能看見

七夕情人好「色」！CELINE超美粉紅小包眾女星搶先揹

相關新聞

影／全台最大簾幕式十分瀑布枯水 氣勢磅礡變尿尿小童

全台最大簾幕式瀑布新北市十分瀑布，原本氣勢磅礡壯闊，但最近遊客發現，瀑布水量成涓涓細流，中間石頭長滿青苔也裸露出來。當地...

考試吊車尾鼻炎害的？高中生術後：有信心考試100分！

張姓高中生考試總是吊車尾，即便補習、請家教都無濟於事，而且夜間飽受鼻塞之苦，白天也因睡不飽，老師上課沒在聽，父母帶他就醫...

桑達路徑曝光！吳德榮：「季風環流」影響 今起大雨連炸7天

輕颱桑達昨晚生成。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測及侵...

交通部擬修法 超速40公里就算危險駕駛、無照罰款倍增

交通部與內政部今日共同舉行「交通安全英熊聯盟」安全駕駛宣導記者會，由漫才團體「乾拌麵」開場宣導交通安全重要性，並邀請交通...

輕熟女狂冒生理痘 中醫調理痘痘肌、月經不適一併改善

台南市29歲李小姐有痘痘肌的困擾，尤其月經來前一周，下巴會冒大紅痘伴隨黃白膿頭，當痘痘緩解後，暗紅色痘疤也很久才褪色，令...

推動安全駕駛 內政、交通雙部長倡導三不原則

交通部與內政部今（29）日共同舉行「交通安全英熊聯盟111年四季交通安全宣導案-第3季安全駕駛宣導記者會」，交通部長王國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。