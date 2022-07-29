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影／七夕到合歡山看流星雨 火流星劃過夜空浪漫爆表
七夕即將到來加上疫情趨緩，各地情人節慶祝活動恢復舉辦。想為七夕留下浪漫回憶，合歡山是不容錯過地點，7到9月是流星雨季，最近合歡山可欣賞到英仙座等5星座流星雨同時登場，一次可欣賞到銀河、雲海自然奇景，浪漫指數破表。
攝影達人莊家和最近到合歡山觀察流星雨，以縮時攝影拍下流星雨盛況，無數的星辰在合歡主峰繞著瑪雅平台緩緩轉動，期間不時有流星劃過夜空，顯的神秘又浪漫。
莊家和說，三大流星雨之一英仙座大型流星雨最近登場，在8月13日達到極大期，每小時可達百顆，除了英仙座外，還有寶瓶座δ南流星雨、摩羯座α流星雨、南魚座流星雨與天龍座γ流星雨等，剛好都在此段時間內達到極大，每小時平均數量可達到50顆以上，甚至還可發現火流星，閃耀劃過天際，時間長達十多秒。
莊家和說，最近太平洋高壓增強，合歡山晴朗、雲層稀薄，從凌晨12時到黎明都是欣賞流星雨最佳時段，除了流星雨外，也能欣賞到雲海、日出等自然美景，七夕到合歡山看流星雨，是極佳選擇。
不過，合歡山夜晚平均溫度4至6度，加上冷風吹襲體感溫度不到0度，且平地因為高溫炎熱，到海拔三千公尺的合歡山，溫度落差相當大，上山觀星的民眾，一定要準備保暖衣物，就能欣賞自然美景。
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