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學生走路車禍亡 民團：缺保障用路安全 交部只摸頭作秀

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
國民黨議員參選人李有宜（左起）時代力量議員參選人林泓泰、林柏勛、劉仕傑、機促會公關主任劉成謙等人在交通部前開記者會，要交通部、內政部別再作秀，拿出真正有用的政策。記者盧逸峰／攝影
國民黨議員參選人李有宜（左起）時代力量議員參選人林泓泰、林柏勛、劉仕傑、機促會公關主任劉成謙等人在交通部前開記者會，要交通部、內政部別再作秀，拿出真正有用的政策。記者盧逸峰／攝影

交通部與內政部今日共同舉行「交通安全英熊聯盟」安全駕駛宣導記者會，交通部長王國材、內政部長徐國勇同台宣導交通安全知識。接著台灣機車路權促進會偕時代力量、國民黨籍議員參選人在交通部大門口舉行記者會，批評交通部及內政部只會摸頭、作秀，缺乏真正保障機車、自行車和行人等弱勢用路人的安全及用路權益的作用。

台灣機車路權促進會（機促會）說，交通部與內政部不應再著重無意義的政治表演，就像之前被各界抨擊的舉手過馬路宣導，或是今日的交通安全英熊聯盟記者會。

機促會說，交通部應該要傾聽民意，讓民間團體參與交通決策，並從制度面和工程面通盤檢討對機車、自行車和行人等弱勢用路人不友善之處，才能真正落實交通安全的理想。

台北市議員參選人林柏勛指出，幾天前，才有一位家住基隆的國中女生，第一次步行回家就遭砂石車撞及，不幸身亡，而該路段根本沒有設置人行道，行人只能涉險走在馬路上。他痛批內政部出版很精美的人本交通手冊，但根本沒有強制力，許多地方政府就是不設人行道，這樣交通不正義就是讓年輕的生命消失。

林柏勛也說，交通治安最重要的3個E，有兩個交通執法（Enforcement）、交通工程（Engineering）是歸內政部警政署及營建署所管，另一個交通教育（Education）則是交通部所管，呼籲兩部會不要再踢皮球，要看見那些因錯誤政策而受傷害的人。

台北市議員參選人劉仕傑則說，無論是機車、自行車、還是行人，政府在面對我們這些路權弱勢族群時，總是閃爍其詞，遲遲不願面對馬路上險象環生的現實慘況，政府只著重在後端交通執法的做法，不但疲於奔命，更缺乏實際效益，應更重視交通教育、交通工程，從根本解決交通問題，讓交通平權和交通安全能真正落實在台灣的每個角落。

機促會公關主任劉成謙則說，今年5月立委陳椒華、立委葉毓蘭質詢交通部對於交通安全改善措施，分別提出檢討機車待轉區及道路缺乏人行道等問題，卻遲遲未見交通部提出改善方案；7月初有重機團體發起上國道活動，機促會也舉辦交通解嚴大遊行，交通部的回應宛如空話，滾動調整、邀集研商等敷衍之詞，都已聽過無數遍。

劉成謙說，交通部不要再作秀，應落實交通解嚴大遊行所提的五大訴求，除了蘇花改外更有南迴改等多條省道需還給機車行駛權益，禁錮改革的道路交通安全規則99條需處理，廢除區間測速、道路工程亟需改善，以及讓人民參與交通決策。

機促會公關主任劉成謙（右二）等人在交通部前開記者會，要交通部、內政部別再作秀，拿出真正有用的政策。記者盧逸峰／攝影
機促會公關主任劉成謙（右二）等人在交通部前開記者會，要交通部、內政部別再作秀，拿出真正有用的政策。記者盧逸峰／攝影
國民黨議員參選人李有宜時代力量議員參選人林泓泰、林柏勛、劉仕傑、機促會公關主任劉成謙等人在交通部前開記者會，要交通部、內政部別再作秀，拿出真正有用的政策。記者盧逸峰／攝影
國民黨議員參選人李有宜時代力量議員參選人林泓泰、林柏勛、劉仕傑、機促會公關主任劉成謙等人在交通部前開記者會，要交通部、內政部別再作秀，拿出真正有用的政策。記者盧逸峰／攝影

交通部長 內政部 人行道

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