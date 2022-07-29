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疫情被派當送便當小妹 工會怨社安網令社工淪亡魂

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導

強化社安網是蔡英文總統主要的政策之一，行政院去年通過強化社安網第二期計畫，社工再增聘近萬人。各類型的社工，被放置在各局處之下，過往顯少與社工接觸的單位，不曉得該如何分配工作，認為只要與「照顧」、「關懷」有關，就將任務丟給社工。社工工會今於衛福部門口抗議，提出三點不合理，工作任務不明、行政作業繁瑣、政府擬推動社工證照化等。衛福部社工司說，工會的意見將會帶回參考討論。

台北市社工職業工會發起「100個社工陣亡故事」，訪談各類社工面對政府推動的社安網之下，第一線出現的各種問題。台北市社工工會副理事長沈曜逸表示，截至目前為止，訪談36名社工，綜合三大問題，工作任務不明、行政作業繁瑣、政府擬推動社工證照化等，都可能影響社工對於工作的熱情。

他表示，蔡英文總統於2020年就職演說時提及，希望社工能深入基層，打過去社安網沒有接住的人找出來，但實際上，社工在做的工作雜亂無章，疫情期間社安網的社工，不是在找出社安網沒有接住的人，而是協助防疫工作，如送隔離者的便當、維護接種站的秩序等。

台北市社工工會理事楊仁敘說，疫情期間可以看見各地方政府如何「便宜行事」，只要涉及「照顧」、「關懷」等就可以被當作社工的工作，即使與長官溝通協調，還會被斥責。社安網的社工在各單位簡直是萬事通，小至機車超速、大至隨機殺人案，都是社工的範疇。

去年台鐵出軌案中央喊出「一案一社工」，完全是「一案一奶媽」，個案所有的雜事都由社工處理，而主管機關也不管，最後社工無力負荷工作內容，被個案譴責，主管機關則跟著個案責怪社工。

沈曜逸表示，社安網有各種的數據分析，以及長如裹腳布的訪查名單，為達到服務涵蓋率，得逐一查訪，但多數都已經是空戶或已死亡，社工疲於奔命不斷做白工，明明手頭還有困頓家庭需要協助，卻得優先處理數據績效，處理各類行政庶務，未將社工資源有效運用。

政府投擲407億資源於社安網中，使資源及經費都傾倒向公部門，民間NGO的社工人力也倒向社安網，NGO希望提高薪資，卻沒有能力，民間的力量等同被政府掏空。社安網快速的拓展及發展，卻沒有第三方單位監控，即使第一線想要呈現問題，其聲音卻傳達不到決策單位。

台北市社工職業工會今趁農曆鬼門開在衛福部外上演超度法會，向衛福部抗議，第一線社工已幾近崩潰，盼政府能重新檢討社安網對社工所造成的影響。衛福部社工司科長劉雅雲今則代表接下陳情案，並表示，會將工會的意見納入參考與討論，提升社工勞權品質。

社工 衛福部

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