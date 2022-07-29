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97kg胖妹愛吃炸物甜點…被警告會早死 驚醒改變飲食甩肉50kg

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本97公斤的胖妹靠著飲食控制和重訓，成功讓自己瘦到47公斤。圖擷取自eltha
一位日本97公斤的胖妹靠著飲食控制和重訓，成功讓自己瘦到47公斤。圖擷取自eltha

肥胖除了影響外表之外，過重同時也容易造成健康問題。有位曾經來到97公斤重的女性鈴木沙織，在意識到這樣下去將會出現健康危機之後，就透過飲食習慣來減肥。結果成功瘦到只剩下47公斤，如今她也在媒體上，公開她減肥的心路歷程。

根據日本媒體「eltha」報導，鈴木的叔母、父親都是從事甜點的工作，讓她家從小就有吃不完的零食。加上自己又喜歡吃炸雞、可樂餅等炸物，且用餐時不愛吃蔬菜卻又喜歡添飯，甚至一天就吃下高達七餐。這樣毫無節制的飲食到了某天，才發現自己已經胖到了97公斤。

由於身材嚴重走樣，鈴木不只被同事嘲笑是「啤酒桶」，自己也經常外出時走沒兩步，就汗流浹背、氣喘如牛，上下樓梯更是舉步維艱。23歲健康檢查時，醫生警告她再這樣下去恐怕會早死，才讓她徹底驚醒，決心做出改變。

為了減重，鈴木嘗試了許多方法，最後在醫師的建議下，開始採取減少糖份，改以攝取青菜、蛋白質為主的飲食方式。雖然嘴饞的鈴木在一天三餐之外，還是會吃上兩次點心，但都改成自製的甜點，或者便利商店販賣的健康甜食。在這樣的飲食控制下，逐漸瘦到了74公斤。

原先討厭運動的鈴木，此時又接觸到了重量訓練，並且在嘗試之後，體會到活動筋骨的樂趣。也因為成功瘦身，自己開始能夠挑選一些可愛的服飾穿，讓她感到更有動力。看著自己每天下降的體重，更是從中感到滿足，持續多年下來，總算讓自己的體重跌破50大關。

鈴木認為，自己能瘦下來的關鍵，飲食控制佔了八成因素。因為瞭解想要一邊維持原本的生活，一邊控制減重並不容易，所以她也出版自製甜點的食譜，希望能夠幫助到喜歡吃，但也想要減重的人們，可以在較輕的負擔下控制熱量。

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