交通部擬修法 超速40公里就算危險駕駛、無照罰款倍增

交通部與內政部今日共同舉行「交通安全英熊聯盟」安全駕駛宣導記者會，由漫才團體「乾拌麵」開場宣導交通安全重要性，並邀請交通部長王國材、內政部長徐國勇化身考官，透過生活化交通問答傳遞安全的用路觀念，呼籲民眾遵守「不超速、不逼車、不無照」三不原則。

王國材說，政府相當重視交通安全，經過積極宣導、執法等改善，酒駕及路口事故的比例都有減少。徐國勇說，取締只是手段，安全才是目的，呼籲所有駕駛人遵守交通規則，維護用路人安全。警政署已從今年7月1日起加強取締超速、逼車、無照駕駛等三大交通違規事項，全力防制危險駕駛。

王國材說，今年行政院積極推動21項道路交通安全精進作為，四季交通安全專案是一項新的政策，每季設定宣導主題。透過中央及地方同步密集宣導，提高民眾的認知，並進行執法以導正違法行為，來降低交通事故的發生。

王國材說，第三季交安專案以「安全駕駛」為主軸，呼籲開車族遵守駕駛規定，更要做到「不超速、不逼車、不無照駕駛」的三不原則。透過民間的力量，自發性讓更多會員及駕駛遵守。

王國材也說，從交通部今年1至5月的統計，道路交通事故造成1243人死亡，19萬9547人受傷，較去年同期死亡減少25人（降幅2%）、受傷減少5960人（降幅2.9%）。

王國材表示，交通安全專案依照四季分為不同主題，第一季是酒駕防制，今年1至5月酒駕死亡人數較去年同期減少21人。第二季為路口安全，今年1至5月行人路口死亡人數較去年同期減少22人，有相當不錯的成果。

王國材也說，要透過修法，把危險駕駛定義從超速60公里修正為超速40公里，無照駕駛罰則將從1.2萬加重至2.4萬，惡意逼車罰則預計從2.4萬提高至3.6萬，相關法案待立法院審議。