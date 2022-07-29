考試吊車尾鼻炎害的？高中生術後：有信心考試100分！

張姓高中生考試總是吊車尾，即便補習、請家教都無濟於事，而且夜間飽受鼻塞之苦，白天也因睡不飽，老師上課沒在聽，父母帶他就醫才發現，原來他肥厚下鼻甲幾乎完全阻塞呼吸道，縫隙僅約0.1公分，經手術切除後，呼吸暢通無比，讓張姓高中生直呼「有信心考試100分了！」

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部部長田輝勣說，近來患者年輕化，鼻塞的原因很多，夏天最好少待在冷氣房，多補充水分及改善飲食習慣，並避免到空氣混濁且空氣不流暢場所，若鼻塞已嚴重影響生活和睡眠經治療症狀仍持續惡化，建議尋求耳鼻喉科醫師檢查和診斷，考慮使用手術改善，才能一夜好眠，白天精力充沛。

田輝勣指出，近來患者年輕化，原因除了遺傳過敏體質外，也與整天待在冷氣房、少運動以及愛吃高油脂、高熱量食物有關，尤其台灣罹患過敏性鼻炎的國小學童約佔2成，一旦症狀未改善，就會開始引起鼻阻塞症狀，日後嚴重影響生活品質。

張姓高中生表示，他治療前晚上睡前鼻塞嚴重，幾乎吸不到空氣，經常睡不好，白天上課都會打瞌睡，以致於老師講的都沒在聽，課業成績始終吊車尾，他與朋友打球時也特別容易喘，不得不用嘴巴呼吸，喉嚨就越乾，十分難受。

醫師以內視鏡檢查，發現張姓高中生鼻腔呼吸道幾乎被肥厚的下鼻甲黏膜堵住，縫隙僅剩0.1公分，張姓高中生接受多層次微創鼻甲手術，剪除過度肥厚的鼻甲，術後隔天開心地直說「好久沒有可以用鼻子呼吸了，這種感覺真的很好」！

田輝勣說明，為了處理因肥厚性鼻炎而產生過量的黏膜下組織，會在下鼻甲最前端或後端部位採用微創動力切割刀，同時在術後容易復發的位置使用溫控射頻或是冷觸汽化消融手術加強，盡可能保留鼻部粘膜，藉此完整保留鼻部正常味覺或嗅覺的生理功能，又能夠大幅改善患者鼻部阻塞的不適感。