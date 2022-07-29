快訊

林智堅競辦提出3大突兀 游梓翔：3點都說錯非常可惡

世界只在意石油：谷底翻身...沙烏地「染血太子」的成王之路

玉山金半小時就填息 富邦金首日慘貼息 放貸股依舊強勢？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明華園總團屏東藝術館演出「么嘍正傳」展現傳承軟實力

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
明華園總團孫翠鳳為提攜後輩，首次擔綱反派男主角，率領一級新生代強將，回到屏東故鄉，7月30日晚上7點半及31日下午2點半，在屏東藝術館推出《么嘍正傳》首部曲。圖／屏縣府文化處提供
明華園總團孫翠鳳為提攜後輩，首次擔綱反派男主角，率領一級新生代強將，回到屏東故鄉，7月30日晚上7點半及31日下午2點半，在屏東藝術館推出《么嘍正傳》首部曲。圖／屏縣府文化處提供

「替天行道！」氣勢如虹的吶喊聲中，一場激烈的滅寨之戰和埋藏多年的歷史陰謀即將揭開！做為一向根正苗紅的當家台柱，明華園總團孫翠鳳為提攜後輩，首次擔綱反派男主角，率領一級新生代強將，回到屏東故鄉，7月30日晚上7點半及31日下午2點半，在屏東藝術館推出《么嘍正傳》首部曲。

屏東縣政府表示，《么嘍正傳》是國家文藝獎得主、明華園首席編導陳勝國9年前為提拔新生代演員量身打造的青春劇作，戲中每一個小角色都有自己的故事，讓大家一覽新生代強將們的精彩演出。

團長陳勝福說，「我們用二十年磨一劍做傳承培養青年人才，如今這把劍越磨越利，開始綻放光芒，《么嘍正傳》首部曲是明華園總團這個近百年老字號，展現傳承軟實力的代表作。」

為了給故鄉最堅強的陣容，明華園總團浩浩蕩蕩帶上國家劇院級的重裝設備，演員也都是一時之選，包括孫翠鳳的兩位女兒，大女兒陳昭婷挑戰一人分飾兩角，飾演外號「天蠍」的女強人四寨主、和單純可愛的一縷幽魂「粉腸」。

孫翠鳳說，難得演反派，還是這麼強大的大佬級人物，覺得很過癮。能夠藉由這次演出把這麼多優秀的年輕演員提攜，對整個傳統戲劇的未來發展是很好的事情，她和年輕演員們從排練就開始激盪激烈的火花，台上在飆戲，相信台下也會看得很入戲。

文化處說，《么嘍正傳》首部曲原定要為整建落成的屏東藝術館做第一棒的開箱，因疫情影響延宕至七月底，為2022屏東戲劇節壓軸強檔，喜愛明華園的觀眾可千萬別錯過。購票請洽兩廳院OPENTIX售票系統。售票連結www.opentix.life/event/1502238916436508678。

明華園總團孫翠鳳為提攜後輩，首次擔綱反派男主角，率領一級新生代強將，回到屏東故鄉，7月30日晚上7點半及31日下午2點半，在屏東藝術館推出《么嘍正傳》首部曲。圖／屏縣府文化處提供
明華園總團孫翠鳳為提攜後輩，首次擔綱反派男主角，率領一級新生代強將，回到屏東故鄉，7月30日晚上7點半及31日下午2點半，在屏東藝術館推出《么嘍正傳》首部曲。圖／屏縣府文化處提供
明華園總團孫翠鳳為提攜後輩，首次擔綱反派男主角，率領一級新生代強將，回到屏東故鄉，7月30日晚上7點半及31日下午2點半，在屏東藝術館推出《么嘍正傳》首部曲。圖／屏縣府文化處提供
明華園總團孫翠鳳為提攜後輩，首次擔綱反派男主角，率領一級新生代強將，回到屏東故鄉，7月30日晚上7點半及31日下午2點半，在屏東藝術館推出《么嘍正傳》首部曲。圖／屏縣府文化處提供
明華園總團孫翠鳳為提攜後輩，首次擔綱反派男主角，率領一級新生代強將，回到屏東故鄉，7月30日晚上7點半及31日下午2點半，在屏東藝術館推出《么嘍正傳》首部曲。圖／屏縣府文化處提供
明華園總團孫翠鳳為提攜後輩，首次擔綱反派男主角，率領一級新生代強將，回到屏東故鄉，7月30日晚上7點半及31日下午2點半，在屏東藝術館推出《么嘍正傳》首部曲。圖／屏縣府文化處提供
明華園總團孫翠鳳為提攜後輩，首次擔綱反派男主角，率領一級新生代強將，回到屏東故鄉，7月30日晚上7點半及31日下午2點半，在屏東藝術館推出《么嘍正傳》首部曲。圖／屏縣府文化處提供
明華園總團孫翠鳳為提攜後輩，首次擔綱反派男主角，率領一級新生代強將，回到屏東故鄉，7月30日晚上7點半及31日下午2點半，在屏東藝術館推出《么嘍正傳》首部曲。圖／屏縣府文化處提供

屏東縣政府 明華園

延伸閱讀

「么嘍正傳」屏東演出 孫翠鳳首次擔綱反派男主角

謝國樑提教育政策首部曲 導入新教學方法、閒置校舍變身

《最後生還者》首部曲PS5重製版絕非騙錢作！ 前成員讚：參與過最精緻的開發項目

最爛劇場體驗！民眾揪北藝8缺失 議員要求加強管理

相關新聞

桑達路徑曝光！吳德榮：「季風環流」影響 今起大雨連炸7天

輕颱桑達昨晚生成。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測及侵...

大範圍低壓帶進逼防雷雨 下周一通過台灣附近水氣更多

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，台灣東側大大的逆時針環流，季風環流圈的特徵出來了。主要對流區在南側到東南側邊緣，容易有小擾...

別吃大鍋飯／高鐵、日本鐵道也陷入缺工搶人大戰 台鐵留才從何借鏡？

台鐵欲讓領危險津貼的基層人員，加領關鍵職務津貼，以留住關鍵技術人才，但在「大缺工時代」，巡軌、修電車線的勞力密集人力，難招募、難留任，國內外軌道運輸公司都得想方設法尋覓人才，包含台灣高鐵和日本鐵道，也都陷入了缺工搶人大戰中。

明華園總團屏東藝術館演出「么嘍正傳」展現傳承軟實力

「替天行道！」氣勢如虹的吶喊聲中，一場激烈的滅寨之戰和埋藏多年的歷史陰謀即將揭開！做為一向根正苗紅的當家台柱，明華園總團...

台鐵24小時內發生3事故 通勤族氣炸

台鐵前天深夜在宜蘭車站發生貨物列車撞死自家司機員，昨凌晨在高雄段又發生焊軌車不慎出軌事件，影響超過七千人，接著昨上午通勤...

蘇花改開放 大型重機最快8月上路

蘇花公路改善計畫（蘇花改）自去年9月30日起試辦黃牌及紅牌大型重型機車通行，經過半年檢核，公路總局建議開放大型重機已正式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。