明華園總團屏東藝術館演出「么嘍正傳」展現傳承軟實力

「替天行道！」氣勢如虹的吶喊聲中，一場激烈的滅寨之戰和埋藏多年的歷史陰謀即將揭開！做為一向根正苗紅的當家台柱，明華園總團孫翠鳳為提攜後輩，首次擔綱反派男主角，率領一級新生代強將，回到屏東故鄉，7月30日晚上7點半及31日下午2點半，在屏東藝術館推出《么嘍正傳》首部曲。

屏東縣政府表示，《么嘍正傳》是國家文藝獎得主、明華園首席編導陳勝國9年前為提拔新生代演員量身打造的青春劇作，戲中每一個小角色都有自己的故事，讓大家一覽新生代強將們的精彩演出。

團長陳勝福說，「我們用二十年磨一劍做傳承培養青年人才，如今這把劍越磨越利，開始綻放光芒，《么嘍正傳》首部曲是明華園總團這個近百年老字號，展現傳承軟實力的代表作。」

為了給故鄉最堅強的陣容，明華園總團浩浩蕩蕩帶上國家劇院級的重裝設備，演員也都是一時之選，包括孫翠鳳的兩位女兒，大女兒陳昭婷挑戰一人分飾兩角，飾演外號「天蠍」的女強人四寨主、和單純可愛的一縷幽魂「粉腸」。

孫翠鳳說，難得演反派，還是這麼強大的大佬級人物，覺得很過癮。能夠藉由這次演出把這麼多優秀的年輕演員提攜，對整個傳統戲劇的未來發展是很好的事情，她和年輕演員們從排練就開始激盪激烈的火花，台上在飆戲，相信台下也會看得很入戲。

文化處說，《么嘍正傳》首部曲原定要為整建落成的屏東藝術館做第一棒的開箱，因疫情影響延宕至七月底，為2022屏東戲劇節壓軸強檔，喜愛明華園的觀眾可千萬別錯過。購票請洽兩廳院OPENTIX售票系統。售票連結www.opentix.life/event/1502238916436508678。