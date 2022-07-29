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大範圍低壓帶進逼防雷雨 下周一通過台灣附近水氣更多
中央氣象局長鄭明典在臉書表示，台灣東側大大的逆時針環流，季風環流圈的特徵出來了。主要對流區在南側到東南側邊緣，容易有小擾動發生，然後沿外圍移動。
天氣風險公司天氣分析師歐宗學說，桑達颱風未來將快速的往西北方向移動，今晚到明晨就會通過琉球海域進入東海，離台灣仍有一段相當遠的距離，不會有直接性的影響。
歐宗學說，今天的天氣會逐漸有些變化出現，由於桑達颱風所屬的大範圍低壓帶開始接近台灣，環境風向轉為偏北到東北風，在迎風面的大台北、東半部地區雲量稍微增多，並有局部短暫陣雨機會，背風側的中南部地區除了晨間就有局部零星陣雨以外，午後山區依然有熱對流雷雨影響。
歐宗學表示，未來幾天到周日都是類似的天氣型態，下周一開始整個大低壓帶會通過台灣附近，屆時環境水氣會進一步增多，大氣結構也比較不穩定，比較容易有對流雲系發展，因此各地區不定時都有短暫陣雨機會，目前來看這樣子的不穩定天氣至少會持續到下周三。
歐宗學說，下周四、周五太平洋高壓勢力再逐漸西伸增強來到台灣附近，天氣狀況才會比較穩定一些，又回到夏季型天氣，以午後雷陣雨影響為主，在此之前，出門別忘了攜帶雨具，行車如果遇到較明顯雨勢，也要小心駕駛。
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