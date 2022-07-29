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桑達路徑曝光！吳德榮：「季風環流」影響 今起大雨連炸7天

聯合報／ 記者楊德宜彭宣雅／台北即時報導
今天至周日季風環流在台灣東方海面打轉徘徊，台灣附近水氣逐漸增多，雲量略增、氣溫略降；各地轉為有局部短暫陣雨的天氣，午後對流發展，有大雷雨及較大雨勢發生的機率。本報資料照片
今天至周日季風環流在台灣東方海面打轉徘徊，台灣附近水氣逐漸增多，雲量略增、氣溫略降；各地轉為有局部短暫陣雨的天氣，午後對流發展，有大雷雨及較大雨勢發生的機率。本報資料照片

輕颱桑達昨晚生成。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測及侵襲機率圖顯示，桑達強度偏弱，未來順著季風環流邊緣的導引氣流前進，經琉球北方至東海，之後有減速、北轉的趨勢，無侵台的機率。

他說，未來一周季風環流先在台灣東側打轉徘徊約3天， 之後2天通過並移至台灣西側、減弱消失；其殘存的西南風影響最後2天。由於季風環流的中心及西側結構較鬆散，東側西南季風則伴隨厚實雲系，在西移的過程又有變化，將對台灣帶來不同程度的影響。

吳德榮表示，今天至周日季風環流在台灣東方海面打轉徘徊，台灣附近水氣逐漸增多，雲量略增、氣溫略降；各地轉為有局部短暫陣雨的天氣，午後對流發展，有大雷雨及較大雨勢發生的機率。今天北部23至34度，中部24至34度，南部23至35度，東部22至37度。

吳德榮說，下周一、周二季風環流通過台灣，其中心鬆散，但水氣增多、仍為各地帶來局部陣雨或雷雨的機率，且伴隨較大降雨的潛勢；下周三、周四季風環流己消失，其殘存的西南風通過台灣，大氣不穩定，迎風面易降雨並有強對流發展的機率，應持續注意。

輕度颱風桑達的中心位置在台北東方1610公里海面上，無侵台的機率。圖／取自氣象局網站
輕度颱風桑達的中心位置在台北東方1610公里海面上，無侵台的機率。圖／取自氣象局網站

吳德榮 氣象局 大雷雨

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