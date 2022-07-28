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輕颱「桑達」今晚生成 全台降雨機率、最新路徑曝光
中央氣象局表示，原位於硫磺島南南西方海面的熱帶性低氣壓，於今晚8時發展為輕度颱風，編號第5號(國際命名: SONGDA，中文譯名: 桑達)，未來將向西北往上海一帶移動，目前資料顯示對台灣無直接影響，將持續觀察。
氣象局表示，颱風桑達不會對台灣有直接影響，但大低壓帶會來到台灣附近，屆時全台各地降雨機率會增加，以下周一至下周四影響較明顯，全台各地及離島都易有短暫陣雨或雷雨，中南部、花東地區下雨時間較長，也須留意有時雨勢較明顯。
氣象局提醒，因低壓帶影響，今日起水氣逐漸增加，全台各地注意午後雷雨即局部偶陣雨；下周一至下周四影響較明顯，全台各地及離島都易有短暫陣雨或雷雨，中南部、花東地區下雨時間較長，也須留意有時雨勢較明顯。
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