王國材要台鐵工會不要把「不加班」掛嘴上 工會回應了

台鐵勞資協商公司化子法頻頻觸礁，台鐵企業工會要求全面加薪5成未獲台鐵同意，並揚言啟動中秋節等國定假日不加班。交通部長王國材今日受訪時說，如果是大幅調薪，等公司成立後有賺錢再談，但他支持針對台鐵薪資偏低的基層員工加薪，已請台鐵調薪至月薪3萬元的水準。王國材也說，勞資雙方應回到冷靜討論，並建議工會不要把「不加班」掛在嘴上，會造成旅客的不安，台鐵公司化子法只要是符合公司經營及照顧員工，他都會支持。

台鐵企業工會於今日晚間表示，與台鐵局進行子法協商這場敷衍大戲，有「暫停播出」之必要，決議拿起遙控器掌握主動權。因考量過去不加班連署都只單休一日，對執政者無感，預計在8月2日理事會中討論是否要於九合一大選日及前一日都號召員工不加班，原先簽署之中秋節(9/10)、國慶日(10/10)不加班也會如期進行。

工會說，經過幾場的子法協商會議，資方台鐵局在協商過程中，持續的敷衍，與公司永續經營息息相關的公司資產、職工福利等，皆以不以為然的態度，敷衍應答。工會也痛批台鐵不思增進員工福利，參與會議的主管宛如不是台鐵員工。

工會坦言，5月27日立法院三讀通過台鐵公司設置條例，行政院長蘇貞昌承諾會保障台鐵員工福利和待遇；王國材則說會與員工站在一起，請台鐵針對每一項子法的細節與工會溝通。但令工會憤慨的是，這些承諾都是個臭屁，放完就消失了。

工會說，在第5次協商會議中，提出中華郵政、港務、桃機公司等公司化單位之福利金數據，與台鐵員工福工福利比較，差距萬元以上，希望能在公司化後拉近差距，讓台鐵員工對公司化有信心，但是，這群主管，就像扯線木偶，傀儡般的應對，看不到用「心」之處，讓工會不得不憤而退出協商會議。工會也說，經過這幾場會議，可以確定台鐵根本毫無決定權。

工會強調，台鐵局持續在子法協商會議中，無法提出合理論述，以及提供工會要求的資料，也毫無誠意。工會也說，按照此模式，子法訂定將受交通部輾壓通過，而核定的子法版本就是未能改善台鐵員工薪資福利的版本，公司資產不足，也將面臨虧損，台鐵公司將成為失速列車。

工會擔心，這樣何來永續經營？持續虧損下，勢必採取COST DOWN，便宜不可能能買到料、好設備及請到好員工，行車安全就是零基礎。