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台北比利時智慧醫療交流論壇 北醫秀質子治療能量

中央社／ 台北28日電

台北比利時生技暨智慧醫療交流論壇今天登場，台北醫學大學附設醫院放射腫瘤科主任李欣倫表示，質子治療也被歐美喻為癌症病人的希望之光，下週北醫的新世代質子機將正式啟動治療。

配合2022亞洲生技大展，陽明交通大學產業加速器中心（IAPS）與比利時台北辦事處瓦隆尼亞經貿組（AWEX- Wallonia Export-Investment Agency） 今天共同舉行「台比（利時）生技暨智慧醫療交流論壇」，包括比利時台北辦事處處長文浩德、經濟部中小企業處副處長胡貝蒂以及多家業界代表都出席。

胡貝蒂指出，先前到比利時首都布魯塞爾，感受到各國政要都去當地開會、討論議題，比利時是歐洲國家匯集的心臟地帶。台灣在生技、智慧醫療很有潛力，ICT製造也是強項，過去也投入不少預算在生技研發，不過，各國都有各自的法規與長照制度等，希望可以打造雙方經驗交流的機會，讓更多人了解各國市場狀況。

全球質子治療機覆蓋率最高的IBA品牌，今年與台北醫學大學附設醫院癌症中心及承業生醫合作，將在今年度正式提供台灣癌症患者全球頂尖質子醫療服務。

李欣倫表示，30多年來癌症還是台灣十大死因之一，每4分20秒就有一人確診癌症，每10分10秒就有一人死於癌症，癌症治療包括手術治療、放射治療以及藥物治療。

李欣倫表示，現在癌症治療不只要治好，也要提升康復者的生活品質，北醫走訪歐美各大醫學中心，最後選擇比利時IBA的質子治療機。

李欣倫表示，質子治療被歐美喻為癌症病人的希望之光，以放射腫瘤領域來說，最先進放射治療就是質子治療、重粒子治療等，概念上可以指定特定位置來釋放能量，讓正常細胞比較不會受傷。

李欣倫表示，衛福部目前在台灣已核准9家質子中心、2家重粒子中心，過去光子放射治療可以做的，質子理論上都可以做，甚至做得更好。北醫下週開始使用新世代質子機進行治療，近年技術快速進展，新型質子機體積也大幅縮小，也具備降低副作用、維持生活品質等好處。

陽明交通大學產業加速器中心主任黃經堯表示，台灣可具備科技島優勢，可以發展智慧醫院、數位健康、智慧醫療器材、樂齡長照等4面向，目前也有一些醫材規範陸續調整。陽明交大智慧健康加速器預計在9月啟動，第一期規劃召募10案，將積極向新創與策略夥伴招手。

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