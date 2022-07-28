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勞動部新解：勞工下班後才生產 產假可從隔日起算

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
依勞基法、性別工作平等法規定，女性勞工生產前後，應停止工作，並給予8周產假。同時，勞動部在近日發函重新解釋指出，女性勞工產假起算時間最晚可從分娩或流產的隔天起算，雇主不得拒絕。情境示意圖。圖／Ingimage
依勞基法、性別工作平等法規定，女性勞工生產前後，應停止工作，並給予8周產假。同時，勞動部在近日發函重新解釋指出，女性勞工產假起算時間最晚可從分娩或流產的隔天起算，雇主不得拒絕。情境示意圖。圖／Ingimage

依勞基法、性別工作平等法規定，女性勞工生產前後，應停止工作，並給予8周產假，若流產則依懷孕周數不同，有不同天數產假。但有民眾陸續跟勞動部反應，如果是在下班時間才生產或流產，若仍從當日起算產假，等於是變相減少天數，勞動部因此在近日發函重新解釋指出，女性勞工產假起算時間最晚可從分娩或流產的隔天起算，雇主不得拒絕。

依規定，雇主在女性勞工分娩前後，應讓勞工停止工作，並給予產假8周；妊娠3個月以上流產，產假為4周、2個月以上未滿3個月流產者，產假為1周、未滿2個月者，產假則是5天。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，過去規定，產假最早可提前至分娩前四周開始請，最晚則必須在分娩或流產當天開始請，但陸續有勞工反應，自己是在下班過後才分娩或流產，若依照規定，等於產假天數變相減少，不太公平。

為此，勞動部近日發函重新解釋，產假原則上還是從分娩或流產日起算，但如果女性勞工是當天下班後才分娩或流產，可以主張從分娩或流產日的隔天開始計算產假。

不過，黃維琛提醒，產假起算日期涉及產假工資計算，勞工若主張從隔天起算，必須注意是否影響工資計算。他舉例，產假薪資有兩種算法，一種是勞工分娩前一個完整月份來算，另一種則是以平均工資計算，取數額高者來發給，因此主張產假從當日起或隔日起算，就會影響到產假工資的計算期間。

勞動部 薪資

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