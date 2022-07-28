「皇都電姬」連兩周染疫取消 精選歌舞片段免費入場

​​原訂將於明日（29日）晚起在台北市政府親子劇場開演，由台灣阮劇團與香港劇場空間合製、聯合數位文創共同主辦的《皇都電姬》音樂劇，因再度有演員確診，緊急取消7月29日到31日的演出場次。加上上周也是因演員確診取消的場次，《皇都電姬》七月底所有演出場次均告取消。阮劇團決定緊急調整演出形式，精選《皇都電姬》歌舞片段演出兩場，現場開放民眾免費入場。

連續兩週面臨停演的狀態，阮劇團藝術總監汪兆謙表示，劇組早早就安排了ab cast來應變疫情，演員也盡可能減少出入公開場合，做好自身防疫，「沒想到還是敵不過病毒。」劇團損失金額無法估算，但是遇到了就當作挑戰。《皇都電姬》為了演出排練了兩個多月，導演、演員們都仍抱著希望能和觀眾分享演出成果，同時也考驗在疫情下劇團還能如何緊急應變，創造出更多可能性將《皇都電姬》用不同形式呈現給觀眾。

為此阮劇團和劇場空間決定緊急調整演出形式，精選《皇都電姬》歌舞片段，並由副團長余品潔帶領大家體驗魔幻舞台魅力，現場開放民眾免費入場，希望這段時間排演的成果，能在如此後疫情時代，用音樂和舞蹈治癒大家的心靈，由現場樂隊與演員共同演出劇中歌曲，誠摯邀請民眾前來觀賞《皇都電姬》選萃音樂劇。