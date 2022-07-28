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我的大腦生病了嗎？ 1分鐘檢測是否為「思覺失調症」

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
台灣精神醫學會今舉辦思覺失調症衛教記者會，呼籲民眾重視相關症狀，並透過簡易測驗了解自我是否有思覺失調症前驅症狀。記者許政榆／攝影
台灣精神醫學會今舉辦思覺失調症衛教記者會，呼籲民眾重視相關症狀，並透過簡易測驗了解自我是否有思覺失調症前驅症狀。記者許政榆／攝影

女星賈靜雯在電影「瀑布」中，居家隔離期間與女兒一次次爭吵、情感撕裂，時常出現幻覺、聽覺，追根究底才發現罹患思覺失調症。其實思覺失調症起源是「大腦生病」，專家表示，掌握發病前5年黃金治療期，搭配健保給付長效針劑等藥物，能穩定大腦功能；亦可透過15道題目，1分鐘測驗自己是否有思覺失調症前驅症狀。

台灣精神醫學會理事長蔡長哲表示，思覺失調症是一種因大腦生病，造成「思考能力」與「知覺功能」失調的精神疾病。台灣思覺失調症病友約有14萬人，盛行率約0.6％，如果未能及早且持續的治療，反覆的急性發作，將使大腦功能持續惡化，不僅失序的行為易造成家庭與親友關係緊繃和衝突，病友提前死亡率更是正常人的2至3倍。

台灣精神醫學會秘書長陳亮妤表示，思覺失調症病友「提前死亡」較高原因，包括一、因病出現幻聽、幻想，而跑到路邊發生意外；二、未能及時發現身體異狀，例如腫瘤、癌症，延誤治療將自己暴露於高風險環境導致死亡，或酒精、藥物濫用致死；三、自殺或與他人起衝突遭遇他殺等。

蔡長哲表示，臨床上最常發現，病患及家屬對於思覺失調症「缺乏病識感」，病患不認為自己需要吃藥，導致耽誤治療；即便接受藥物治療，健保署資料顯示，仍有高達6成的病友服藥不規律，隨著中斷用藥時間越長，疾病復發、再住院比例也會越高。

陳亮妤表示，思覺失調症的每一次發病都會對大腦造成不可逆的損傷，病友應把握發病後的最初5年黃金治療期，積極配合醫囑規律用藥。目前思覺失調症治療藥物有口服和針劑兩種，如果口服藥常常中斷或效果不佳，國際與國內治療指引皆建議考慮長效針劑，不但可以提升用藥順從性、降低用藥中斷率，也能減少復發機率，降低4成急診風險、6成住院風險、約6成4的半年內再住院風險，以及4成死亡風險。

陳亮妤提到一名擔任保全的個案，過去因思覺失調症住院，出院後2到3年持續使用口服藥，病況穩定，但某次回診時，她發現個案神情不太對勁，個案告訴她「有聲音在干擾我」，原來是應徵保全工作時，個案不敢讓主管知道自己患有思覺失調症，主管近期任意安排班表，讓他作息混亂、沒有穩定用口服藥。經過和醫師討論，個案決定施打長效針劑，後續幻聽症狀減少，目前每個月穩定回診一次，也持續在職場工作。

施打長效針劑有無副作用？蔡長哲表示，長效針劑第一代、第二代對於每個人情況不同，部分患者施打後完全無礙，而第一代長效針劑常見副作用包括椎體外症候群，有點類似巴金森氏症狀，包括走路小碎步、手抖、比較面無表情等；第二代長效針劑副作用則是代謝症候群，但症狀出現時間較晚，且並非每位患者使用後都會出現。目前我國使用長效針劑，有每兩周、每四周或每三個月施打一次等不同劑型，目前無論針劑還是口服藥健保皆有給付。國外如美國則有六個月施打一次的劑型。

不適合使用長效針劑族群？陳亮妤說，亞洲人對於服藥觀念，比較偏愛吃藥，總認為吃藥較主動性，反而不愛打針，會認為「做壞事被處罰、才要打針」；不過思覺失調症不像糖尿病、高血壓或氣喘等，發作時即刻給藥可以緩解，思覺失調症患者發病時，會產生幻聽、幻覺，產生「不想回醫院」「別人要害我」等念頭，醫療介入難度越高，希望大眾提升對於思覺失調的認識，穩定用藥避免症狀復發。

衛生福利部心理健康司專責強化心理健康服務，包括建構三級預防策略、設立疑似個案篩檢表初篩且轉介制度，充實社區關懷訪視與個案管理人力、廣佈社區心理衛生中心、設置司法精神醫院與司法精神病房，進行《精神衛生法》修法等。健保署也接軌國際治療趨勢，編列獨立預算逾27億元，鼓勵臨床醫師將長效針劑列為精神病病友的優先治療選項之一，另外也針對思覺失調症病友，增列預算6000萬元用於急性後期照護服務（Post-acute care, PAC），都有助於思覺失調症病友獲得更好的疾病控制。

台灣精神醫學會也分享「疑似精神病前期簡易自填量表」，民眾透過以下15個問題，幫自己或親友做評估，只要合計有8題（含）以上回答「是」，或3題（含）以上且3題中有第1、2、15任一題答「是」者，代表可能是思覺失調症的警訊，建議盡快諮詢精神科醫師，以利早期發現，早期治療。

1.我到人多的地方，無法應付那種壓力很大的感覺。

2.我覺得我無法親近別人。

3.我做什麼事情，都提不起勁。

4.我覺得腦力不夠，想一下事情，唸一些東西，就覺得疲倦。

5.當有別人在場時，我大部分時間都保持沉默。

6.我有時會擔心朋友或同事對自己不忠或不值得信任。

7.我儘量不吐露自己的心聲。

8.如果必須在一大群人面前講話，我會覺得非常的焦慮不安。

9.我做事(唸書)不能持久，一下子就想休息。

10.我覺得對什麼事情，總是處理得不好。

11.我不會表情生動地講話。

12.我不善於社交禮儀的應對。

13.當你看到別人在交談時，會懷疑他們正在談論你嗎？

14.你是不是常常從別人的談話或作為上，發覺背後藏有威脅或怪罪的味道？

15.會不會聽到某些音、叫聲、或叫自己名字的聲音呢？

一分鐘速測思覺失調症前驅期症狀。圖／台灣精神醫學會提供
一分鐘速測思覺失調症前驅期症狀。圖／台灣精神醫學會提供

思覺失調症 健保

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