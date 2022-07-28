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一張圖看天氣！颱風桑達將生成 季風低壓帶靠近防雨勢

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季風低壓帶靠近水氣逐日增 8月1日起各地防較大雨勢

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
氣象局預估下周一到三降雨最有感。圖／中央氣象局
氣象局預估下周一到三降雨最有感。圖／中央氣象局

熱帶性低氣壓TD07位於台灣東南方海面，中央氣象局預估最快將在今日增強為今年第五號颱風桑達。氣象局說，颱風桑達不會對台灣有直接影響，但大低壓帶會來到台灣附近，屆時全台各地降雨機率會增加，以下周一至下周四影響較明顯，全台各地及離島都易有短暫陣雨或雷雨，中南部、花東地區下雨時間較長，也須留意有時雨勢較明顯。

氣象局觀測，今日下午熱帶性低氣壓TD07中心位置在北緯20.6度，東經139.4度，以每小時38公里速度，向北北西進行。中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒 23 公尺。

氣象局提醒，明天起到周日低壓帶接近，台灣附近水氣增多，風場為稍弱的偏北風，迎風面大台北、宜蘭、花蓮將有間歇短暫陣雨，其他各地則是晴到多雲，但須留意午後雷陣雨；清晨至上午，中南部地區也有局部短暫陣雨機率，午後雷雨易由各地山區發展，並往平地擴展，外出多留意天氣變化，攜帶雨具，也要擔心大雷雨勢造成的不便，人車用路注意安全。

氣象局提醒，周末起就會有降雨，下周雨勢更明顯。圖／中央氣象局
氣象局提醒，周末起就會有降雨，下周雨勢更明顯。圖／中央氣象局
熱帶性低氣壓TD07位於台灣東南方海面，之後將增強為今年第五號颱風桑達。圖／中央氣象局
熱帶性低氣壓TD07位於台灣東南方海面，之後將增強為今年第五號颱風桑達。圖／中央氣象局

氣象局 颱風 西進

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