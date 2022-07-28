季風低壓帶靠近水氣逐日增 8月1日起各地防較大雨勢

熱帶性低氣壓TD07位於台灣東南方海面，中央氣象局預估最快將在今日增強為今年第五號颱風桑達。氣象局說，颱風桑達不會對台灣有直接影響，但大低壓帶會來到台灣附近，屆時全台各地降雨機率會增加，以下周一至下周四影響較明顯，全台各地及離島都易有短暫陣雨或雷雨，中南部、花東地區下雨時間較長，也須留意有時雨勢較明顯。

氣象局觀測，今日下午熱帶性低氣壓TD07中心位置在北緯20.6度，東經139.4度，以每小時38公里速度，向北北西進行。中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒 23 公尺。