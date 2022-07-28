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年營收曾超過7億...招牌排骨便當口感變了？ 台鐵這麼說

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台鐵便當示意圖。聯合報系資料照
台鐵便當示意圖。聯合報系資料照

台鐵便當是台鐵局一大附業，新冠疫情爆發前年營收可超過7億元，也時常結合時令食材推出新口味，然而近期卻傳出台中站所販售的台鐵便當口感有變，招牌的台鐵排骨變得又乾又難吃。台鐵台中餐廳解釋，因為鐵路餐廳從舊站搬到新站，過去排骨是師傅手工炸，後來改成用機器炸，製作流程跟以前有些差異，所以員工跟機器都還在磨合，會努力找回以前的口感。

台鐵也將在明日舉辦的「嘉義車站減法美學成果發表」記者會中，於嘉義車站開賣台灣鯛魚特製便當；也將配合8月5日開展之「2022臺灣文博會在高雄」在高雄流行音樂中心海豚04館的「台鐵便當行動餐車」販售至8月14日止。每日限量販售，每份售價100元。

台鐵局高雄鐵路餐廳營養師陳佳雯以「歡迎『回嘉』 品嚐『原始』家鄉味」為便當設計主題，特別選用雲嘉南地區盛產的台灣鯛為主菜，日本人認為魚肉最為上乘者稱為「鯛」，台灣鯛在日本又稱為「泉鯛」，台灣鯛代表高品質之魚，適合作為喜慶場合的菜餚或遊子歸來的家宴，亦可傳達慶祝嘉義車站減法美學成果之意。

此外，台鐵日前推出第二波石斑魚特色便當，並推廣到北中南10個販售店，而且根據不同廚房生產，口味也不同。石斑魚變身為台鐵便當的主菜，由七堵、台北、台中及高雄鐵路餐廳各自精心研製共計5款「鐵石新嚐」台鐵特色便當，即日起至7月31日止，每日限量販售，嘗鮮八折推廣價，每份120元。

台鐵 便當 餐廳

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