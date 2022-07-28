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思覺失調症患者6成服藥不規律 可考慮長效針劑

中央社／ 台北28日電

台灣約有14萬名思覺失調症患者，以往多以口服藥物治療，卻有高達6成服藥不規律，容易復發與再住院，台灣精神醫學會建議，可考慮使用長效針劑幫助穩定病情。

台灣精神醫學會今天舉辦「思覺失調症照護心起點」記者會，台灣精神醫學會理事長蔡長哲在會中簡報指出，台灣思覺失調症盛行率為0.6%，粗估約有14萬名病友。

蔡長哲表示，部分病友沒有病識感拒絕正確治療，即使吃藥，依據健保署資料顯示，仍有高達6成病友服藥不規律，隨中斷用藥時間越長，復發和再住院的比例也越高。

蔡長哲表示，國際與國內指引皆建議考慮長效針劑，降低用藥中斷率，也減少復發機率，相對口服藥物，可降低4成急診風險、6成住院風險、6成4的半年內再住院風險，以及4成死亡風險。

台灣精神醫學會秘書長陳亮妤簡報分享個案經驗，曾有病人出院後因擔任排班制的保全工作，造成服藥作息大亂，症狀初期施打長效針劑後，病情就慢慢穩定。

陳亮妤說，好的治療不僅可以穩定精神狀況，避免讓病人好不容易穩定的工作和人際關係因復發再度歸零，也能減少死亡率，因思覺失調症病友在發病時，很容易忽略身體的不舒服，甚至因表達能力問題被家人忽略。

目前台灣施打長效針劑的思覺失調症患者占約14.6%，陳亮妤表示，政府編列獨立預算新台幣27億元，鼓勵醫師將長效針劑列為精神病病友的優先治療選項，另也增列預算6000萬元用於急性後期照顧，都有助於病友獲得更好控制。

思覺失調症 患者

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