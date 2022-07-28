黃土水作品返鄉 台糖首位社長胸像高美館典藏

駐日代表處在歷經兩年多的協調與奔走下，成功促成台灣第一位留日學習美術並入選東京帝展的藝術家黃土水作品〈山本悌二郎銅像〉返台，物歸原址由高雄市典藏。昨（27）日佐渡市與高雄市進行友好交流合作備忘錄簽署儀式，駐日代表謝長廷與佐渡市長渡邊龍五皆到場見證這段文物返鄉的佳話。

謝長廷表示，〈山本悌二郎銅像〉經駐日代表處、台灣文化中心及現居佐渡市的台灣舞蹈家若林素子積極促成，終於獲得佐渡市政府同意將銅像送回高雄市。

渡邊龍五表示，佐渡出身的山本悌二郎對於台灣的近代化有所貢獻，他感到十分光榮。本次經過對外公開徵求市民意見，最終順應民意促成佐渡的重要文化資產返台，希望能藉此傳承給台日未來的世世代代，共同守護這份珍貴的歷史記憶。

文化部長李永得指出，文化部近年持續促成散落在海外的重要藝術資產返鄉，落實重建台灣藝術史的文化工程。繼2020年促成黃土水作品〈山本悌二郎胸像〉返台由國立台灣美術館進行修復及翻製，再接再厲推動〈山本悌二郎銅像〉返台，可謂尋回台灣文化記憶圖像的一塊重要拼圖。

台灣文化中心表示，未來銅像返台由高雄市立美術館進行修復後，原件將保存於高雄市立美術館，並翻製1尊贈與佐渡市置於真野公園、1尊置於高雄市橋頭糖廠的銅像原址處、1尊則交由國立台灣美術館典藏。

文化部指出，黃土水為是首位赴東京美術學校（東京藝術大學前身）深造的台灣留學生，在校期間即以作品〈山童吹笛〉成為史上第一位入選帝展的台灣人，其後更蟬聯三屆帝展，作品反映出嚴謹的雕塑專業養成和濃厚的鄉土關懷，為當時台日藝文界的藝術新星。

黃土水獲日本皇室和政商名流的賞識，多次受委託製作人物雕像，〈山本悌二郎銅像〉即為其中之一。山本悌二郎為出身佐渡市的政治家，曾擔任內閣農林大臣，也曾參與規畫台灣製糖株式會社（台糖前身）的設立並擔任社長。