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區間測速全台恢復減27.3%事故 王國材支持繼續設

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
全台45處區間測速恢復使用，交通部統計至6月底事故數減少27.3%，示意圖。記者曾伯愷／翻攝
全台45處區間測速恢復使用，交通部統計至6月底事故數減少27.3%，示意圖。記者曾伯愷／翻攝

交通部長王國材說，機車騎士在交通事故中往往容易受傷害，交通部透過路口安全改善、設置速限等方式保護機車騎士。交通部也大力推廣機車駕訓補助，成效良好，但也發現單純環境練習跟實際複雜的道路無法相比，未來會考慮增設機車路考等，一步一步來。

王國材說明，全台區間測速45處已都恢復運作，據統計啟用區間測速能減少27.3%的事故率，呼籲用路人在測速區間遵守平均時速，交通部會繼續支持各地政府申請設立區間測速。

王國材也說，交通部也積極推動公車進校園，因為18到24歲是騎機車最容易受傷害的族群，許多人剛拿到駕照上大學，因為學校偏遠所以騎機車代步，交通部推動公車進校園政策來提升學生不騎車改搭車進上學的意願，目標是降低事故發生率。

針對汽機車駕駛未禮讓穿越馬路之行人議題，交通部預計會在今年的交通安全月加強宣導。交通部路政司長林福山指出，交通部預計修法讓未依規定禮讓行人的駕駛，罰鍰由3600元提升到6000元，違規記點也會上調，修正草案之後將在立法院審議，他也坦言公民素養要全方位提升。

交通部長 測速 王國材

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