東奧會徽創作者野老朝雄訪屏東 體驗多一度的熱情
2021年東京奧運會徽設計者藝術家野老朝雄，首度在台灣舉辦《CONNECT連結》展覽，並主動提及想至屏東參訪，屏東縣政府與文化總會安排26至28日三天，讓野老朝雄老師品嘗道地美食、感受屏東豔陽，體驗多一度的屏東人情味。
縣長潘孟安說，野老朝雄是圖紋藝術家，今年受中華文化總會邀請，7月19到8月14日在誠品信義策展「野老朝雄 “CONNECT連結”」，親自來台布展並現地和群眾共創「祈福千紙鶴」，以投影方式展出近300幅經典紋樣作品。
縣府指出，野老大師主動提出想到屏東走訪，縣府安排遊程和旅宿，展現屏東多一度的熱情與貼心，帶領野老朝雄老師參訪福田繁雄黑鮪魚紀念立體雕塑、屏菸1936文化基地、鵝鑾鼻燈塔及恆春古城等地，在台灣最南端摺紙鶴，祈願台灣和平、早日度過疫情。
傳播處指出，此次行程透過文化總會協助促成，走訪許多屏東縣日治時期保留至今文化景點，包括勝利星村、屏菸1936文化基地等地，讓野老朝雄老師了解屏東與日本的文化關係。
由出身東港的設計師林磐聳安排參訪已故日本平面設計教父、同時1964年東京奧運設計師福田繁雄大師位於東港的「鮪」立體雕塑。
《CONNECT連結》展覽即日起至8月14日在台北誠品信義店6樓展演廳展出，免費入場體驗，展區內除多件新作首次發表，更有多件作品空運來台展出。展場也匯集近300幅經典紋樣，以4米高巨幅投影展現幾何藝術，參觀民眾可透過互動裝置，親自體驗圖紋之美與摺紙樂趣。
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