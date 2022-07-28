公總將試辦白牌機車行駛蘇花改 初步開放路段規畫出爐

蘇花改路段試辦白牌機車行駛有譜。交通部長王國材今日出席交通部道路安全說明會時說，若能增進機車族的安全，路權該開放就開放，但最高原則還是希望機車族能安全行駛。

交通部路政司長林福山則說，蘇花改最快8月可正式開放黃牌及紅牌大型重機行駛，公路總局也向交通部提報試辦白牌機車通行蘇花改，初步傾向開放和中及和仁路段，最快9月開始試辦。

林福山說，蘇花改從去年9月開始宣布試辦通行大型重機，經過6個月的試辦、檢核，期間行車秩序、行為、環境、安全等指標都沒有明顯行車安全疑慮，目前已呈報到交通部，待正式函覆給公總後就能正式宣布，依據期程，最快8月就能正式宣布開放大型重機行駛蘇花改。

針對普通重型機車部分，林福山說，公路總局先擬定4個方案，首先是維持現行車道配置，開放緊急車道（即路肩）作為機車道讓白牌機車行駛，也有將車道改成汽機車混和車道的方案，另有2方案是要重新調整車道配置，但考量環評即原有設計，應會以維持現狀為主。

林福山說，公路總局目前評估開放路肩給普通重機通行，第一階段預計以和中、和仁路段做試辦，後續交通部會跟公路總局討論，再決定開放時間，但安全絕對是前提。