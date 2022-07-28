快訊

直播／潤泰全、潤泰新重訊 說明重大決議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公總將試辦白牌機車行駛蘇花改 初步開放路段規畫出爐

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
交通部預計8月正式宣布黃牌、紅牌重機可行駛蘇花改。本報資料照片
交通部預計8月正式宣布黃牌、紅牌重機可行駛蘇花改。本報資料照片

蘇花改路段試辦白牌機車行駛有譜。交通部長王國材今日出席交通部道路安全說明會時說，若能增進機車族的安全，路權該開放就開放，但最高原則還是希望機車族能安全行駛。

交通部路政司長林福山則說，蘇花改最快8月可正式開放黃牌及紅牌大型重機行駛，公路總局也向交通部提報試辦白牌機車通行蘇花改，初步傾向開放和中及和仁路段，最快9月開始試辦。

林福山說，蘇花改從去年9月開始宣布試辦通行大型重機，經過6個月的試辦、檢核，期間行車秩序、行為、環境、安全等指標都沒有明顯行車安全疑慮，目前已呈報到交通部，待正式函覆給公總後就能正式宣布，依據期程，最快8月就能正式宣布開放大型重機行駛蘇花改。

針對普通重型機車部分，林福山說，公路總局先擬定4個方案，首先是維持現行車道配置，開放緊急車道（即路肩）作為機車道讓白牌機車行駛，也有將車道改成汽機車混和車道的方案，另有2方案是要重新調整車道配置，但考量環評即原有設計，應會以維持現狀為主。

林福山說，公路總局目前評估開放路肩給普通重機通行，第一階段預計以和中、和仁路段做試辦，後續交通部會跟公路總局討論，再決定開放時間，但安全絕對是前提。

交通部長 車道 蘇花改

延伸閱讀

開放白牌機車行駛蘇花改？ 公總提4方案曝光

大重機綠燈直衝撞左轉車 人飛車冒煙 路人驚：殺將熊

裸背露半胸！重機後座女伴穿太辣 網噴鼻血：一路不超車

21歲女騎RS660大重機追撞 車360度翻轉慘遭「蓋棉被」

相關新聞

公總將試辦白牌機車行駛蘇花改 初步開放路段規畫出爐

蘇花改路段試辦白牌機車行駛有譜。交通部長王國材今日出席交通部道路安全說明會時說，若能增進機車族的安全，路權該開放就開放，...

東奧會徽創作者野老朝雄訪屏東 體驗多一度的熱情

2021年東京奧運會徽設計者藝術家野老朝雄，首度在台灣舉辦《CONNECT連結》展覽，並主動提及想至屏東參訪，屏東縣政府...

成立地區醫院5年 輔大醫院今辦單車募款活動盼建天橋

輔仁大學附設醫院成立5年，為建設天橋最後一哩路，今天上午舉行「騎騁飛翔愛心串聯」感恩單車漫遊活動，聯合醫護教職同仁、病友...

終結肝苦人的漫長等待 淡水馬偕成功為確診者移植肝臟

64歲的潘先生，4年前就已經達到肝硬化最嚴重等級，想要積極保命，唯一選擇就是接受肝臟移植。不過，潘先生「等肝」的命運相當...

農二代林浚宇友善耕作栽培木瓜 成產銷履歷達人

南投縣名間鄉青農林浚宇以友善耕作經營農業，靠網式克服木瓜栽培最大難題輪點毒素病（PRV），栽培的4分農地木瓜全部經過產銷...

過敏幼兒急攀升 父母勤洗手是重點

以毒攻毒，從小吃花生就能防止對花生過敏！研究表示，如果嬰兒皮膚過度接觸各類過敏原，會導致罹患各類過敏的機率提高，如果父母觸碰小朋友前沒洗手，不小心就讓孩子成為過敏寶寶。而研究指出，定期餵幼兒花生，能降低81%花生過敏的風險，其他食物是否也有同樣的效果仍在研究中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。