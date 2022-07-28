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太魯閣布洛灣吊橋 9月1日起取消預約制改現場排隊

中央社／ 花蓮縣28日電

太魯閣國家公園管理處今天宣布，人氣景點布洛灣吊橋（山月吊橋）9月1日起改為免預約入場，以承載量300人上限管制，採現場排隊入場，上、下午各開放約3個小時入場。

太管處今天發布新聞稿指出，布洛灣吊橋自2020年8月12日開放後，即成為園區熱門景點，開放初期為維持參觀品質及現場交通秩序，採限額預約參觀，經滾動增開預約場次，大幅提升每日可參觀吊橋人數，評估並無造成交通不良影響。

太管處指出，為便利遊客更彈性安排行程，將於9月1日起取消布洛灣吊橋預約參觀機制，改依吊橋承載量管制於現場排隊入場參觀，每日開放2場次。

太管處指出，上午場8時30分至11時50分（最後入場時間11時30分）；下午場下午1時至4時30分（最後入場時間為4時10分），承載量300人，進場人數達280人會開始控制人流。

太管處呼籲，布洛灣吊橋位於燕子口最狹窄的峽谷出口處，易有強陣風，遊客參觀吊橋時須聽從工作人員引導與指示，隨時注意身上物品，不要在橋上撐傘。

布洛灣吊橋從布洛灣台地橫跨過立霧溪，全長196公尺，距離立霧溪谷153公尺，可居高臨下俯瞰太魯閣峽谷，原名山月吊橋，今年5月9日經原民會議改名為「布洛灣吊橋」，恢復太魯閣族傳統地名。

吊橋 太魯閣國家公園

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