各國減塑政策制度大對照！獎勵折扣跟加價負擔 哪個更有效？

【撰文＝編輯部】

當聯合國在2015年提出「「2030永續發展目標（SDGs，Sustainable Development Goals）」之後，全球對於永續發展逐漸形成共識、並積極推動。

2022年各國陸續發布最新的減塑政策，加拿大一次性塑膠禁令將於12月生效；中國宣布將在2022年底前，逐步淘汰塑膠袋的使用；印度也宣布禁用、生產、進口及銷售19項「一次性塑膠」製品，包括免洗餐具、吸管、糖果盒薄膜包裝等。而在台灣，自2022年7月1日起，《一次用飲料杯限制使用對象及實施方式》也正式上路，要求飲料店、連鎖超商等業者為自備環保杯的顧客提供至少5元折扣。

台灣減塑政策自2002年起實施首個限塑政策：限用塑膠袋及塑膠免洗餐具的使用，並禁用厚度低於0.06公釐的塑膠袋，減塑之路已走了20年。

20年過去，從塑膠袋、吸管、到一次性飲料杯，減塑行動持續擴大進行中，對於最新的一次性飲料杯限塑新法，他國又是怎麼執行的？

塑料廢物大多來自先進國家 美國人均產105公斤塑料廢棄物

據2020年出版的《科學進展（Science Advances）》期刊第6卷第44期研究指出，2016年人均塑料廢棄物生產量前3名的國家分別為美國、英國及韓國。美國人均每年產出105公斤塑料廢棄物居冠，相當於一年使用4038個600cc的塑膠空瓶，數量龐大。而英國、南韓分別以人均每年產99公及88公斤塑料廢棄物緊追其後。值得一提的是，德國雖是排行第4，但卻是塑膠包裝回收率最高的國家，2016年塑膠包裝回收率已達到驚人的99.4%。

美國各州減塑政策、態度不同

在如此驚人的塑料廢物生產量下，美國並非毫無作為。如美國夏威夷及檀香山地區於2021年1月1日起禁止提供購物用塑膠袋及拋棄式餐具；紐澤西州2021年11月起，不主動提供塑膠吸管；加州於2022年7月通過新法，規定加州必須確保立法後至2032年，一次性塑膠減少25%，另要求到2028年，加州出售或購買的塑料製品中至少30%可回收。

雖然美國不少地區都陸續立法，抑制塑膠的使用，但有鑑於美國各州法規不一，各地對環保、減塑的支持度存在落差，難以把減塑相關政策推行至全國。

英國「拿鐵稅」政策失敗 強徵稅收降低消費者意願

作為塑料廢棄物生產量亞軍的英國，英國人民平均每天使用700萬個一次性咖啡紙杯，當中僅不到1%的一次性紙杯會被回收。

有鑑於此，英國國會環境監察委員會於2018年1月5日提議徵收「拿鐵稅（latte levy）」，對一次性咖啡杯以每杯徵收0.25英鎊的「稅金」，並以2023年百分百回收一次性咖啡杯為目標；若2023年無法達標，則全面禁止使用一次性咖啡杯。

但拿鐵稅在推行約兩個月後便退場，支持紙杯回收的環保組織「紙杯聯盟（Paper Cup Alliance）」認為，強徵稅收反而會影響消費者的意願；當地企業也認為，政府所制定的限塑政策混亂、未有解決一次性紙杯無法回收的問題，可謂治標不治本。

咖啡紙杯難以回收，原因是紙杯的材質並非純紙張、內層還有淋膜（PE或PP材質），因此咖啡紙杯無法在標準的回收工廠進行回收。也因為回收過程複雜，加上全英國僅有3個回收場能處理特殊材質，因此回收並不容易，即使強徵稅收也未能強化回收作為。

德國長期鼓勵回收行動 獎勵制度促回收率飆升

同在歐洲的德國，早於2003年起實施「退瓶保證金」，民眾於超市購買瓶裝飲料需多付保證金，玻璃、塑膠材質的小型飲料包裝及鋁罐會收取每個0.25歐元的押金，而對於容量在1.5公升以上的包裝容器，則收取每個0.5歐元的押金在消費者回收空瓶後，保證金就會退回作為鼓勵回收的機制。

在德國的連鎖超市中，都設有空瓶自動回收機。消費者可將符合規格標準的完整寶特瓶投入回收機，憑收據到櫃檯領回保證金。「退瓶保證金」飲料瓶回收制度，讓德國在2018年，寶特瓶回收率達到95％的驕人成效。

在德國的超市中都設有空瓶自動回收機，只要消費者將完整空瓶回收投入機器中，就可憑收據領回保證金。

在德國的超市中都設有空瓶自動回收機，只要消費者將完整空瓶回收投入機器中，就可憑收據領回保證金。圖/食力Foodnext

韓國跟上「潮流」推動一次性飲料杯押金制度 卻惹爭議、延遲施行

作為「塑料三大國」之一的韓國，根據當地媒體報導，韓國每年平均消耗33億個一次性塑料杯。為解決龐大的塑料廢棄物，韓國修訂《資源保護和循環利用促進法》，計劃於2022年6月實施一次性飲料杯押金制度。

韓國一次性飲料杯押金制度趨同於德國的「退瓶保證金」，但存在以下問題：（1）押金未有明確規定，（2）用於回收掃描的條碼標籤需業者自行購買（負擔），購入數量難以估算。（3）杯子清洗及儲存問題，業者擔心顧客未清洗便歸還，未清洗之杯子在存放處堆放，會帶來衛生問題。因上述種種問題，一次性飲料杯押金制度將延遲至2022年12月實施，而韓國環境部亦正就各問題提出解決方案。

圖/食力Foodnext

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回過頭來看台灣 一次性飲料杯限令仍存在挑戰

一般國家政府在推行減塑政策時，都會透過立法規範、施行經濟交易措施（如對生產者、銷售者、消費者課稅或收費），或綜合兩者推行相關政策（如禁止店家主動提供塑膠袋，同時對索取塑膠袋的消費者收費），除了額外徵收費用、也有獎勵折扣作法。

英國的「拿鐵稅」為單純的法律規範，雖徵得的稅款會用於環保政策發展，但對消費者而言，更像是「懲罰」、因而失敗；而德國的「退瓶保證金」便是綜合政策，在徵收押金的同時，也為民眾的環保行動作出「獎勵」；韓國雖然正在推動相似的制度，但因無明定押金價錢、並存在衛生和執行上的制度疑慮，因此遭到業者反彈而暫緩。

台灣在新減塑政策上路後，（自備）環保杯的民眾確有增加的趨勢。根據《食力》「環保新制上路！你會因此加入減塑的行列嗎？」問卷調查，自政策推行後，平常不會自備環保杯，折扣從1~3元提升至5元後，會提升自備環保杯意願的比例達到77.6%，可見「獎勵制度」的誘因顯著，但確實實行的程度仍待觀察。

但即便如此，使用環保杯的人雖有增加，亦可能是一時的熱潮；現行政策是否可行、如何能在業者、消費者之間取得平均，營造出台灣業者和消費者都可接受且能長期貫徹的制度，從借鏡國外經驗，來反思完善台灣的減塑政策、並持續修正精進，雖是一條漫長的路、卻是一定要走的路。

審稿編輯：童儀展、林玉婷

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