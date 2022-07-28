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終結肝苦人的漫長等待 淡水馬偕成功為確診者移植肝臟

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
淡水馬偕紀念醫院肝臟醫學中心主任林俊昌（左）與順利完成肝臟移植的潘先生。圖／馬偕醫院提供
淡水馬偕紀念醫院肝臟醫學中心主任林俊昌（左）與順利完成肝臟移植的潘先生。圖／馬偕醫院提供

64歲的潘先生，4年前就已經達到肝硬化最嚴重等級，想要積極保命，唯一選擇就是接受肝臟移植。不過，潘先生「等肝」的命運相當坎坷，過去2年已經3次錯失機會，今年3月一度病危，5月好不容易等到肝臟，卻在手術當天確診新冠肺炎

淡水馬偕紀念醫院肝臟醫學中心不忍心讓他再次苦等，團隊17人決定著全套防護裝備完成8小時手術，潘先生終於結束漫長等待，帶著「新肝寶貝」出院回家。

收治潘先生的淡水馬偕紀念醫院肝臟醫學中心主任林俊昌表示，國人肝臟移植平均要等687天，再錯過真的不知要等到何時。考量病人已接種三劑疫苗，確診時Ct值超過30，症狀僅輕微咳嗽，而且對於治療態度積極，醫療團隊與病家討論後，決定在淡水馬偕樓獨立手術區域執行肝臟移植手術。

這次手術共動員團隊17人，全員「戒慎不恐懼」，穿著全套防護衣、遵守所有防疫規範，歷時8小時順利完成手術。術後病人轉至負壓隔離加護病房，除了要服用移植後的抗排斥藥物，也要會同感染科醫師搭配新冠肺炎抗病毒藥物治療。病人在術後第7天就恢復良好，順利轉至一般單人病房，觀察肝功能及其他抽血數值均正常，腹水及黃疸都消失，在一般病房住院一周就出院返家。

林俊昌說，接受肝臟移植的病人需遵從醫囑，按時服用抗排斥藥物。此外，為降低感染風險，應避免出入人多場合，不可以生食，不能養寵物，同時也要注意睡眠、保持正常生活作息，定期返院門診追蹤，才能與「新肝寶貝」長久相伴。

手術 新冠肺炎 淡水 馬偕醫院

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