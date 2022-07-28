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成立地區醫院5年 輔大醫院今辦單車募款活動盼建天橋

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
輔大醫院成立5年，聯合醫護教職同仁、病友團體、塭仔圳都市計畫聯合辦公室、自行車新文化基金會等，騎車繞行新莊、三重、泰山一圈。圖／輔大醫院提供
輔大醫院成立5年，聯合醫護教職同仁、病友團體、塭仔圳都市計畫聯合辦公室、自行車新文化基金會等，騎車繞行新莊、三重、泰山一圈。圖／輔大醫院提供

輔仁大學附設醫院成立5年，為建設天橋最後一哩路，今天上午舉行「騎騁飛翔愛心串聯」感恩單車漫遊活動，聯合醫護教職同仁、病友團體、塭仔圳都市計畫聯合辦公室、自行車新文化基金會等，在艷陽下騎車繞行新莊、三重、泰山一圈，全程約24公里。

輔大醫院募款室主任林恆良說，連結輔大醫院和醫學院的天橋工程已經開工，預計明年底完工。原本募款達標，但這幾年原物料和工資成長一倍。這次活動騎單車漫遊周邊地區，沿途拜訪一路支持輔醫的恩人與好夥伴，持續為天橋最後一哩路募款。

活動結合天主教博愛基金會與不老騎士陳敏先，為教會醫療、養護而努力。前泰山鄉鄉長李騰輝夫人李子美說，鋪橋造路是做好的事情。她是醫護人員出身，知道健康對大眾的重要性。醫院是救人、做好事，希望大家用愛心，幫助輔大醫院、醫學院和社會。先嗇宮董事長李乾龍、百城機構董事長吳原豪等都響應捐款。

自行車新文化基金會執行長王玫文說，身為校友感受輔大因為醫院跟社區有更密切的結合。而單車超越年齡、性別，節奏適合熟悉社區。取之社會、用之社會，她祝福輔大和醫院更壯大來回饋社會。

輔大校長江漢聲說，鐵馬環台是輔大的標竿和健康活動。感謝天主保佑和社會支持，輔大醫院開院5年，有40萬人見證，成長快速良好。未來塭仔圳都市計畫，對輔大和輔大醫院發展至關重要。大學和醫院一定全力以赴，不負市民的期望。

輔大醫院院長王水深說，感謝各界支持天橋和塭仔圳急診就護車道社區幫忙達成醫療傳愛。輔大醫院定位是急重症醫院，能24小時處理急性冠心症、急性腦中風、緊急外傷醫療等。輔大目前是全國最大的地區醫院，目標邁向區域醫院、重度級急救責任醫院，提供市民更好的醫療品質。

單車 募款 醫學院 輔仁大學

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