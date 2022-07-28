她好奇「該教長輩用載具嗎？」 網揭1大誘因：之後父母都學會

隨著環保意識逐漸抬頭，越來越多人選擇使用載具取代紙本發票，不僅可以減少紙張浪費，還可以省去對獎時間。對此，一名女網友在網路上發文，透露媽媽幾乎每天都會去超商消費，導致紙本發票的數量相當大，每次幫忙對獎時都覺得很麻煩，因此在想是否要教媽媽用載具，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在PTT上以「會教長輩用發票載具嗎」為題發文，原PO透露媽媽幾乎每天都會去超商買東西，所以紙本發票的數量相當多。然而，媽媽近日一次拿了兩、三百張左右的發票請原PO幫忙對獎，讓她無奈表示「每次對都覺得有夠麻煩，跟她說現在載具很方便，她也聽不太懂，有在想要不要教她，但很怕她不能理解」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「幫她的手機都設定好，叫她結帳時先拿給店員這個就對了」、「直接幫她設定載具，然後將條碼做成卡片之類的」、「直接幫她設定，然後條碼印出來給她，叫她結帳時拿出來刷就好」、「我幫我爸媽弄好印出來貼手機背面，跟他們說結帳時給店員刷這個」、「直接印條碼給媽媽刷就好了，方便簡單快速」、「給她悠遊卡，然後悠遊卡綁載具」。

另外，也有網友表示，「老人習慣紙本」、「想學就教，沒主動問就不教」、「長輩有他們自己習慣的方式，很多人也沒有手機，幹嘛一定要他們用載具」、「如果他們有需要會教，但也不會主動強迫他們使用」、「像我爸今年要60歲，也很排斥用載具的，不過這就個人選擇啦」、「對發票有爽感，尤其有中獎的時候」。

最後，有網友分享載具的最大誘因，「妳跟她說載具有專屬奬，看看會不會增加誘因」、「跟他們說用這個方便還有額外獎項，他們就會好好用了」、「跟長輩說電子發票有加開獎是很大的誘因，我媽就因為這樣非常堅持使用載具」、「我跟我媽說雲端載具能多對500元獎，她就認真學會了」、「我幫家人都設定好，然後跟他們說載具中獎機率還比較大，他們逐漸接受了」。