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肝病家族七旬阿嬤翻轉命運 苗栗苑裡目標「C肝微根除」

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
左起為苑裡衛生所主任劉星照、苗栗縣衛生局局長張蕊仙、肝基會總執行長楊培銘、苗栗苑裡李綜合醫院總裁李順安。記者邱宜君／攝影
左起為苑裡衛生所主任劉星照、苗栗縣衛生局局長張蕊仙、肝基會總執行長楊培銘、苗栗苑裡李綜合醫院總裁李順安。記者邱宜君／攝影

70多歲的阿嬤獨居在苗栗苑裡鎮內區的山上，前後數百公尺內都沒有其他人家。阿嬤的丈夫和三個孩子，都因肝病離世，她自知有肝炎，為避免觸及傷痛，一直置之不理。去年苑裡衛生所登門拜訪，傾聽她的經歷、耐心勸她接受免費的篩檢和藥物治療。面對難得的關心，感動終於勝過抗拒，阿嬤耐心吃完藥、定期搭專車到李綜合醫院追蹤，確認自己已翻轉命運，成為家中第一個「C肝治癒者」。

苗栗縣苑裡鎮、台中市后里區、雲林縣元長鄉、嘉義縣義竹鄉、高雄市梓官鄉，是台灣C型肝炎潛勢風險等級最高的5個偏遠鄉鎮，又以苑裡鎮是重中之重。苗栗縣衛生局局長張蕊仙表示，尤其是靠山的內區，10個里就有6個里C肝盛行率超過20%，平均每5人就有1人罹患C型肝炎。

肝病學術防治基金會（肝基會）過去3年多與當地衛生所、醫院、村里長聯手，加班無數小時打電話、走遍家家戶戶苦口婆心宣導，主動把病人找出來。苗栗苑裡李綜合醫院總裁李順安說，苑裡是他的家鄉，他在此服務43年，得知苑裡是全台灣五個C肝重災區的第一名，他就下定決心，有生之年要全力以赴，把C肝對於鄉親的損害降低到最低。

苑裡衛生所主任、醫事檢驗師劉星照表示，每問10個人，大約只有6、7個人會願意篩檢，剩下4成多數是早已適應醫療資源缺乏，全然不在意健康相關問題。2019年到今年3月底共篩檢6629人，找到369人有C肝病毒在身，其中334人願意加入治療計畫，就包括這名阿嬤。

肝基會總執行長、台大醫學院名譽教授楊培銘表示，經過這些年努力，苑裡鎮10個里的篩檢涵蓋率大約在5到6成，現在目標是先在未篩數最少的石鎮里、蕉埔里執行「微根除計畫」，再慢慢拓展到其他里。希望最終幫助所有尚未做過B、C型肝炎篩檢的45至79歲民眾，都取得妥善的檢查和治療，讓苑裡從C肝高風險地區除名。

楊培銘表示，國家訂下的目標，是2025年全國40萬名C肝人口要有80%已接受治療，扣除健保給付C肝新藥前就完成治療的8萬人，還有25萬人要找出來。截至今年6月，已經有14萬人接受治療，剩下11萬人的缺口，要是再不加快腳步，2025年恐怕很難達標。

楊培銘表示，面對醫療機構難以配合、民眾不願主動出來治療等重重關卡，肝基會不會放棄，將繼續設法了解民眾不願出門的原因、持續募款鼓勵醫療機構積極治療病人、提供偏鄉民眾醫療補助、交通費補助，盼能提升C肝民眾的就醫率與治療率。

楊培銘也提醒，治癒代表身上驗不到病毒，但血中C肝抗體仍會存在10到20年。如果民眾完成治療後，健康檢查抽血看到有C肝抗體，也不需要驚慌、以為沒有治好，只要病毒量不存在，那仍然是「完治」。

C肝 衛生所 肝炎

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